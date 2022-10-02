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美首購屋所需年薪「灣區最高」聖荷西2室宅須年賺24萬

編譯組／灣區綜合電
近年來，房市狀況對首次購房人士來說，面臨巨大壓力。但有跡象顯示，房市調整可能會讓購房者重新回到更好的位置。（Getty Images）
近年來，房市狀況對首次購房人士來說，面臨巨大壓力。但有跡象顯示，房市調整可能會讓購房者重新回到更好的位置。（Getty Images）

在灣區擁房對許多居民來說是遙遠的夢。「Realtor.com」最新報告研究了美國100大城市的兩房住宅平均成本，並估算購買首間房屋所需的年收入。加州有三個城：聖荷西、舊金山與洛杉磯，在最昂貴房價名單中名列前茅。

在聖荷西，兩房住宅售價中位數為87萬9000元，估計每月貸款支付超過6000元。數據顯示，買房者每年必須賺取24萬5234元才可負擔。舊金山有意購房人士年薪需有23萬9933元，才能購買一般兩房住宅。洛杉磯潛在買家則需年薪19萬5294元，才能負擔得起購買首間房屋。

相反的，哪裡是加州買房最便宜的城市呢？Realtor.com資料指出，若年收入約在10萬元，加州首購房的最佳選擇則在沙加緬度或中谷地區。

沙加緬度房價中位數為43萬8000元，買首購屋所需年薪為12萬2198元；斯托克頓(Stockton)房價中位數為35萬元，購屋所需年薪為9萬7647元；佛雷斯諾(Fresno)房價中位數為26萬5000元，所需年收入為7萬3933元；貝克斯菲(Bakersfield)中位房價為23萬8950元，所需年薪為6萬6665元。

若想離開加州，在德州達拉斯需年薪8萬6000元，就可負擔購買首間房屋。數據顯示，最負擔得起的都會區在俄亥俄州托雷多(Toledo)，年收入約2萬4000元，就可負擔購買中位數價格的兩房住宅。

近年來，房市整體形勢對首次購房人士來說，面臨巨大壓力，隨著土地、材料與政府成本推高，地產商轉向建造更大更有利可圖的房屋，不再建設小型可負擔、較適合首購的房屋。Realtors.com首席經濟學家赫爾(Danielle Hale)表示，現在是一個艱難的市場，尤其對首次購房者來說；且不幸的是，前景並不看好。

長期短缺待售房屋，加上貸款利率處於創紀錄低位，加上疫情期間尋求更多空間的買家，促使房價在過去幾年飆升至新高。房利美(Fannie Mae)副首席經濟學家凱斐(Len Kiefer)指出，庫存房屋並不多，情況已持續40年。

首次購房者須在市場有重大變革時，才能有更好機會負擔得起購買入門首購屋。短期內的接下來幾個月，看起來貸款利率不會下降，收入也不會提高。但有跡象顯示，房市調整可能會讓購房者重新回到更好的位置。赫爾認為，加息似乎產生影響，過去數月的房屋上市庫存增加。

房價 加州 貸款

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