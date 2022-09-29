加州州府是灣區房地產最大業主 總計3361筆

加州州府是灣區房地產最大業主，實際擁有至少總和3361處由估值官員定義的房產物業。圖為加州州府。(Getty Images)

根據官方紀錄，灣區 有近230萬處獨特物業。但是，在這個昂貴且住房緊繃地區，誰擁有最多房產？灣區最大的單一物業擁有者為政府機構「加州 州府」(State of California)，這是最大的單一物業所有人，擁有1776處物業。

「紀事報」自灣區九個縣的估值辦公室獲得相關房產數據，發現許多大業主在許多不同的有限責任公司(LLCs)與附屬公司擁有物業，並傾向在相同公司地址註冊其中許多公司。

灣區最大房地產業主為加州州府。其次為「聖他克拉拉谷水資源局」(Santa Clara Valley Water District)，在估值資料顯示為縮寫「SCVWD」。第三大物業所有者是「蘇諾瑪縣」(County of Sonoma)。另外有其他兩個物業所有人則是加州州府縮寫：「California State of 」，擁有1211筆房產，以及「California State」擁有374筆物業。數據顯示，加州州府實際擁有至少總和3361處由估值官員定義的房產物業。

房屋開發商與建設公司，加上少數業主協會與數個大型公司業主，在灣區擁有房地產總數的前50名排名之列。例如「殼牌業主協會」(Shell Owners Association)擁有1226筆房產、「海洋牧場協會」(Sea Ranch Association)擁有385處物業，兩家皆為業主協會。

其他包括「安德伍德開發商協會」(Ardenwood Developer's Association)、「社區基金有限公司」(Community Fund LLC)、「Invitation Homes」等機構。還有一個自然保育組織「海岸土地信託」(Coastside Land Trust)，其致力於保育、保護並改善半月灣環境。

其他大業主還包括一些非政府的物業所有人，包括公用事業公司PG&E、Chevron Inc.、Google 、舊金山總教區(Archdiocese of San Francisco)、美國教師保險年金協會(Teachers Insurance Annuity Association of America)，以及數十家與房屋開發商及商用與住宅業主相關的公司。

許多房地產公司的所有人，經常透過設立分開獨立公司持有各種物業，隱藏真實規模。例如，「Winterland S.F. Partners」擁有303筆物業，其事實上是UDR, Inc.的子公司，該公司擁有至少560筆估值官定義的物業。即使有一些業主無意隱瞞擁有多少物業，但業主姓名拼寫或用字也略有不同，Google就經由兩個主要實體：Google Inc.與Google LLC擁有物業。