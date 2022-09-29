我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

加州州府是灣區房地產最大業主 總計3361筆

編譯組／灣區28日電
加州州府是灣區房地產最大業主，實際擁有至少總和3361處由估值官員定義的房產物業。圖為加州州府。(Getty Images)
加州州府是灣區房地產最大業主，實際擁有至少總和3361處由估值官員定義的房產物業。圖為加州州府。(Getty Images)

根據官方紀錄，灣區有近230萬處獨特物業。但是，在這個昂貴且住房緊繃地區，誰擁有最多房產？灣區最大的單一物業擁有者為政府機構「加州州府」(State of California)，這是最大的單一物業所有人，擁有1776處物業。

「紀事報」自灣區九個縣的估值辦公室獲得相關房產數據，發現許多大業主在許多不同的有限責任公司(LLCs)與附屬公司擁有物業，並傾向在相同公司地址註冊其中許多公司。

灣區最大房地產業主為加州州府。其次為「聖他克拉拉谷水資源局」(Santa Clara Valley Water District)，在估值資料顯示為縮寫「SCVWD」。第三大物業所有者是「蘇諾瑪縣」(County of Sonoma)。另外有其他兩個物業所有人則是加州州府縮寫：「California State of 」，擁有1211筆房產，以及「California State」擁有374筆物業。數據顯示，加州州府實際擁有至少總和3361處由估值官員定義的房產物業。

房屋開發商與建設公司，加上少數業主協會與數個大型公司業主，在灣區擁有房地產總數的前50名排名之列。例如「殼牌業主協會」(Shell Owners Association)擁有1226筆房產、「海洋牧場協會」(Sea Ranch Association)擁有385處物業，兩家皆為業主協會。

其他包括「安德伍德開發商協會」(Ardenwood Developer's Association)、「社區基金有限公司」(Community Fund LLC)、「Invitation Homes」等機構。還有一個自然保育組織「海岸土地信託」(Coastside Land Trust)，其致力於保育、保護並改善半月灣環境。

其他大業主還包括一些非政府的物業所有人，包括公用事業公司PG&E、Chevron Inc.、Google、舊金山總教區(Archdiocese of San Francisco)、美國教師保險年金協會(Teachers Insurance Annuity Association of America)，以及數十家與房屋開發商及商用與住宅業主相關的公司。

許多房地產公司的所有人，經常透過設立分開獨立公司持有各種物業，隱藏真實規模。例如，「Winterland S.F. Partners」擁有303筆物業，其事實上是UDR, Inc.的子公司，該公司擁有至少560筆估值官定義的物業。即使有一些業主無意隱瞞擁有多少物業，但業主姓名拼寫或用字也略有不同，Google就經由兩個主要實體：Google Inc.與Google LLC擁有物業。

灣區 加州 Google

上一則

你還在苦苦等綠卡幹嘛？

下一則

加州教育廳長：金融課對中學生非常重要

延伸閱讀

油價持續攀升 加州每加侖均價28日破6元

油價持續攀升 加州每加侖均價28日破6元
加州華女被指控從雇主偷走了逾100萬

加州華女被指控從雇主偷走了逾100萬
紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女

紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女
加州公私立高中 2023前十名揭曉

加州公私立高中 2023前十名揭曉
加州偷觸媒轉化器難轉賣

加州偷觸媒轉化器難轉賣

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
張亞中到灣區訪問，並發表演說。（記者李榮／攝影）

張亞中：兩岸處於敵對狀態 北京也有責任

2022-09-25 02:20
數據顯示，加州目前新冠死者的人口特質與兩年前有顯著的不同。（美聯社）

新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死

2022-09-21 13:54

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷