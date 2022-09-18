灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

隨著全國各地城市自疫情復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區，情況大不同，公寓建設落後美國其他地區。(Getty Images)

從邁阿密到西雅圖，隨著全國各地城市自疫情 中復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區 ，情況大不同。根據租房上市網站「RentCafe」數據，儘管今年美國新建造公寓達到50年來的最高水平，舊金山 新設公寓比例卻可見到減少58%。聖荷西上網出租公寓數量僅有2021年的一半，屋崙公寓建案預估將下跌80%。

灣區公寓建設減少導因於全國性挑戰，例如勞動力短缺、材料價格上漲、供應鏈問題等。但是，住房專家認為，真正困難來自長期發展障礙，包括多戶房屋設定有限土地區域、繁複冗長的環境審查、許可申請與批准程序，鄰居們經常以此對官員們施壓，延遲或封鎖新設公寓大樓。

去年，灣區公寓建設自2020年新冠疫情關閉後反彈，屋崙與聖荷西市中心新開發案激增。但是，今年公寓建案放緩，即使部分受到高度關注的建案計畫持續破土，灣區公寓建設已遠遠落後於全國其他人口稠密中心。

整個舊金山-屋崙-海沃都會區今年可望建設完工的公寓約有7400間，比2021年減少26%，也比其他都會區如西雅圖與鳳凰城，少了一半以上。根據RentCafe資料，上述兩個都會區都有超過1萬5000間公寓完工。聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉都會區有3000間公寓完工，比去年減少50%。

為了加快建設並緩解加州日益嚴重的住房短缺問題，加州立法人士本月稍早推動兩項法案，以便更容易重新開發未充分利用的購物中心、辦公大樓與停車場，將其建設為新公寓與聯棟住房。支持者表示，法案可望由州長紐森簽署成為法律，將有助於降低住房成本，並在灣區創造數以萬計新市場價格與可負擔房屋。

「RentCare」姊妹公司「Yardi Matrix」經理雷斯勒(Doug Ressler)表示，改革應透過簡化複雜的重新分區流程來釋放住房土地，允許在商業地產進行密集的住房開發。他指出，舊金山與紐約一樣，現存土地有限。

不像紐約、邁阿密與其他大城市的市區發展現況，人們紛紛自疫情高峰後返回，舊金山與灣區其他經濟中心的上班族，比全國其他任何地方的員工，更喜歡遠距工作，因此城市發展恢復較緩慢。灣區租金已從2020年低點回升，但在舊金山與屋崙等部分城市，目前仍未達到疫情前水平。

灣區智庫「SPUR」州政策主任連恩(Michael Lane)表示，由於不清楚會有多少租客想要在灣區繁忙都會中心的不確定性，特別是對經濟衰退的擔憂，可能阻礙開發商在這些地區建造新公寓項目計畫。他指出，現在到底是回到疫情前的正常狀態，或是已永久改變？可能是兩者混和，皆需長時間才能釐清。