加州野火季將臨 保險業者不滿法規 屋主面臨失去保單風險

即將進入今年可能最糟糕的火災季節，有更多屋主可能很快面臨失去保單的危險。(Getty Images)

2017年與2018年發生一連串具破壞性與致命火災後，許多保險 公司已終止數萬名加州 屋主的火災保險。許多供應商已撤出高火災風險地區，迫使許多房主需透過昂貴的「加州公平房屋保險計畫」(California FAIR Plan)購買保單。現在即將進入今年可能最糟糕的火災季節，有更多屋主可能很快面臨失去保單的危險。

為了因應保險市場日益增加的不確定性，加州近年來實施新野火法規，目標為降低成本並保護房屋業主。但是，保險業者強烈反對改革，認為加州應徹底改革保險費率的監管方式，應對更頻繁的災難性火災。

保險業組織「加州個人保險聯盟」資深立法推動人士泰勒(Seren Taylor)表示，風險越來越險峻，費率將必須提高，確保保險公司可在加州具有償付能力與營運能力。

不過，加州前州長布朗(Gov. Jerry Brown)2018年簽署一項法令，禁止保險公司在大火發生12個月後取消或拒絕更新遭受野火影響地區的房主保單。2019年加州保險局長拉瑞(Ricardo Lara)下令「加州公平房屋保險計畫」擴大到火災以外範圍，包括責任險、竊盜與其他部分傳統房主保單。管理並資助加州制定FAIR計畫的保險公司，則在法庭對法規提出質疑。

加州保險部門預期將於今年稍晚，開始要求保險供應商提供房主較低保費 的防火保險。儘管消費者權益倡導人士肯定新法規，但部分保險業者擔心，其可能導致供應商進一步縮減在加州的業務。

今年年初在發生幾起火災之後，家庭保險公司「American International Group Inc.」、「Chubb Ltd.」大幅減少在加州的保險範圍。今年夏天，「Geico」保險公司關閉在加州的所有實體銷售辦事處，公司主管表示將在線上提供服務。

加州保險局發言人蘇勒(Michael Soller)表示，保險局正在與保險業者合作，了解他們關心情況，並且否認新法規可能導致許多保險公司離開加州的說法。他認為，即使在過去幾年發生大規模野火，全加州已擁有強大保險市場。

不過，根據最新加州數據，2020年保險公司終止對加州21萬2000多戶房產的承保。有超過7萬7000為屋主找不到私人保險、並簽署FAIR保險計畫，件數比2019年FAIR保險總數略有增加、超過2018年的三倍。

為了扭轉此一趨勢，保險公司認為必須允許保險業者、根據氣候危機導致的野火風險設定費率。期望能使用計算機模組來預測未來火災危險並指導政策方針。保險業者指出，這將可能增加保費，但也將使保險公司能為更多高風險地區屋主制定保單，並減少保險客源流失。

加州保險局根據選民通過1988年法律第103號提案，必須簽署對保險公司政策的變更，現在要求保險公司、根據歷史損失數據以確定費率。近年來，保險供應商已可提高費率，但仍不足以保護他們承擔風險。

另一方面，加州保險局官員與消費者權益倡導人士則表示，改變保險費率政策並允許所謂「災難模組」，可能產生不透明過程，不公平地提高屋主保險費率。然而，由於似乎沒有解決方案，可能代表著未來幾年會有更多保單流失與保費上漲。