我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

利率推高 灣區房屋負擔能力下降

編譯組／灣區綜合電
在聖馬刁縣，一個人需要有至少51萬2000元，才可負擔買進中價位227萬元的房價，此為灣區所有縣最高價格。(圖取自聖馬刁市府官方臉書)
在聖馬刁縣，一個人需要有至少51萬2000元，才可負擔買進中價位227萬元的房價，此為灣區所有縣最高價格。(圖取自聖馬刁市府官方臉書)

根據「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)最新報告，對灣區與全加州大多數人來說，擁有房屋的財務負擔能力更加困難。灣區九縣2022年第二季度的房屋負擔能力皆下降，全加州的房屋負擔能力則降至近15年來的最低水平。

報告內容的房屋負擔能力指數，是計算加州有能力購買中等價位獨棟住房的家庭百分比。灣區4-6月期間，只有18%的購房家庭有能購買價值149.5萬元的中位價房屋。此房價要求購房家庭的符合資格年收入為33萬7200元，才可負擔每月支付8430元，其中包括30年期固定利率貸款、稅款支出與保險，頭期款為20%。

協會副首席經濟學家Oscar Wei表示，加州第二季度房屋可負擔能力持續下滑，主要因為利率上升與房價維持高位。由於預期聯儲局於第二季度大幅升息，房市6月底將30年期固定貸款利率的平均水平推高至13年來的最高水平。全加州房價中位數於4月、5月也連續創新高，6月則稍有下跌。

在灣區，阿拉米達縣、納帕縣、聖馬刁縣的房屋可負擔能力最低，僅有15%家庭有能力購買中價位的獨棟房屋。在聖馬刁縣，一個人需要有至少51萬2000元，才可負擔買進中價位227萬元的房價，此為灣區所有縣最高價格。

加州幾乎所有縣的擁房可負擔能力皆下降。Oscar Wei指出，可負擔能力下降反映了貸款成本更高，但也顯示該地區的房屋供應受到嚴格限制。即使利率最終會下降，仍需建造更多房屋以緩解房價上漲的壓力。他表示，灣區的低房屋負擔能力，特別在阿拉米達、納帕與聖馬刁縣，最終將導致房屋擁有率下降，若房屋供應持續緊張，可能迫使居民外移增加。

蘇拉諾縣(Solano County)是最可負擔購房的縣，家庭年收入14萬800元可負擔中位價格62萬5000元的獨棟房屋。但是，該縣2022年第二季度房屋可負擔率，也自上一季度的37%、2021年第二季度的40%，降至28%。

全加州範圍內，僅有16%買房人士可於第二季度負擔得起購入中位價格獨棟房屋，低於上一季度的24%、2021年第二季度的23%。數據顯示，需要具有最低收入19萬9200元的家庭，才有資格購買88萬3370元的中位價格獨棟房屋，每月支付4980元。

儘管利率於最近幾周略有下降，目前30年期固定利率為5.22%，Oscar Wei認為，未來數月的通膨壓力不會消失，持續對利率構成上升壓力。房價將於今年下半年持續高位，購房負擔能力則維持在同一水平，甚至可能於未來幾個季度期間、隨著利率再次開始上升而降低負擔力，帶給潛在買房者更多壓力。

他指出，對買房人士來說，負擔能力下降代表著與上一季度或與一年前相比，能夠購買中等價位房屋的人更少，將有更多買家在低價位競爭。若買家想在第二季度購買相同中價位房屋，需要支付更高的頭期款。

加州 利率 灣區

上一則

歷史遺產足跡日 北加州小鎮Dutch Flat看早期華人移民史

下一則

金山「無乙肝運動」路跑 籲亞裔篩檢治療

延伸閱讀

開發商看好南灣未來 搶進個人倉儲業

開發商看好南灣未來 搶進個人倉儲業
聯邦參議員李麥克提「房屋法」若通過 加州房價恐跌13%

聯邦參議員李麥克提「房屋法」若通過 加州房價恐跌13%
灣區房市降溫 6月價量雙雙下降

灣區房市降溫 6月價量雙雙下降
灣區猴痘新病例 沒性行為也感染

灣區猴痘新病例 沒性行為也感染
灣區雙十國慶繪畫比賽 9月底前報名

灣區雙十國慶繪畫比賽 9月底前報名

熱門新聞

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

2022-08-18 21:20
居住高成本、交通與野火導致糟糕空氣品質，舊金山較富裕人士疫情期間帶著百億元收入移居他處。(Getty Images)

攜百億元…近4萬富人搬離舊金山

2022-08-14 02:15
一男子在舊金山列治文區連襲二婦女。（電視新聞截圖）

舊金山列治文區 二亞裔女幾分鐘內連遭攻擊

2022-08-13 21:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰