灣區法拍屋增加 意味房市回歸正常

灣區法拍屋重新增加，房地產經紀人認為，隨著更多經濟不穩定，更多法拍活動可能阻止部分購房人士，影響買家心理。(Getty Images)

灣區 法拍屋活動在疫情期間停滯一段時間後，近來正在增加當中。但房地產 專家表示，最近法拍屋增加代表著房市回歸正常，而非房地產崩盤即將來臨，儘管未來幾個月仍可能持續上升趨勢。

根據房地產分析公司「ATTOM」最新數據，今年上半年度灣區五縣地區法拍屋數量與2021年同期相比增長了90%；不過，整個灣區的法拍屋申請數量，約為每1419間房屋單位就有1間，仍低於疫情前水平。

ATTOM市場部門執行副總裁沙加(Rick Sharga)表示，灣區法拍屋情況仍低於全國平均水平，很大程度歸功於聯邦政府與私人貸方提供計畫、允許陷入困境房主在疫情最嚴重期間暫停償還貸款 。此外，一項10億元的全加州貸款援助計畫，提供灣區約1萬3000個家庭申請，協助數千名借款人。

但是，聯邦政府提供貸款援助於2021年7月到期，許多銀行大約在同一時間，重新開始對私人借貸進行止贖，疫情之前以拖欠或無法充分運用緊急計畫的屋主，可能有越來越多人失去房屋。

法拍屋數量開始增加，不過，今年截至目前為止，灣區核心地區約有1707件房屋法拍申請，數量仍比疫情爆發前的2019年同期，減少17%。總數也不到2016年前六個月4555個申請件數的一半，當時法拍屋數量開始自2000年代後期經濟大衰退的高峰下降。

康曲柯士達縣為今年灣區法拍屋申請率最高、佔所有住房單位0.12%，每833戶就有1間；其次是阿拉米達縣0.08%、聖他克拉拉縣0.06%、聖馬刁縣0.05%、舊金山縣0.04%。

沙加預估，灣區與全國法拍屋將持續增加，並回到疫情前水平，直到2023年中期。他警告，持續通貨膨脹與最近利息上漲，可能引發經濟低迷，打擊中等收入房主，並導致法拍房屋數量增加。屋崙法拍律師艾斯塔維洛(Jason Estavillo)表示，法拍情況增加，可能是部分屋主擔心貸款暫緩協議即將到期，銀行要求在寬限期內支付所有欠款。

法拍增加，加上貸款利率上升、待售房屋增多，灣區房市正進入降溫階段。根據「加州房地產經紀人協會」數據，灣區現有獨棟住宅銷售價格中位數自5月到6月下跌7%至140萬元。

房地產專家認為，法拍活動與最近房價走軟的關係不大。這個情況與2008年的房地產崩盤衰退形成對比，當時全國數百萬屋主拖欠貸款，拖垮整個房市。但是，房地產經紀人賀肯伯格(John Heckenberg)表示，隨著更廣泛的經濟不穩定，更多法拍活動可能阻止部分購房人士，影響買家心理。

對於拖欠貸款或收到法拍通知的房主，賀肯伯格表示，第一步是聯絡他們的銀行，詢問是否可提出還款計畫。由於房價仍處於歷史高位，擁有足夠資產的房主，可能出售並完全避免法拍房屋。