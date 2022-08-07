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在舊金山租住公寓 全職時薪多少才足夠？

編譯組／灣區綜合電
在舊金山需要時薪超過61元的全職收入，才可負擔得起舊金山都會區一般兩房公寓的租金。(Getty Images)
在舊金山需要時薪超過61元的全職收入，才可負擔得起舊金山都會區一般兩房公寓的租金。(Getty Images)

現在，在舊金山需要時薪超過61元的全職收入，才可負擔得起舊金山都會區一般兩房公寓的租金，超過舊金山市最低工資時薪16.99元的三倍。根據「全國低收入住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)最新報告，舊金山住房可負擔情況遠遠超過紐約等昂貴城市，紐約居民時薪45元、標準每周工作40個小時可負擔租屋。

舊金山都會區包括富裕的舊金山、馬連與聖馬刁縣，在全國住房所需薪資(housing wage)61.50元，排名第一。第二名為聖他克魯茲，居民必須賺取時薪超過60.35元、才能租得起普通兩房公寓。排名第三是聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉地區，所需時薪約55元。

非營利機構「北加州住房協會」(Housing Association of Northern California)主任哈維(Alina Harway)表示，這些數字是非常清楚的鏡子，看到經濟如何創造巨大鴻溝。報告發現，全國有91%縣的居民，無法以最低工資收入負擔一房公寓的租金；沒有一個州、縣或都會區，可從事一份最低基本薪資的工作、舒適地租賃普通兩房公寓。

這個報告並非灣區城市第一次成為有關收入和住房成本之間嚴重不符合的年度報告，然而，現在所有人都將目光聚焦在疫情引發的變化。歷經兩年多的遠距工作、搬移焦慮與住房驅逐戰鬥之後，灣區數據反映出不同收入階層的租房者差距正在擴大；缺乏購房選擇來緩解壓力，以及因財務不確定性，仍無法償還新冠疫情所累積的租金債務。

買房貴 租屋需求激增

報告將不平衡情況歸咎於一系列因素，包括低收入者薪資停滯、通貨膨脹、投資屋主房東增加、加州可負擔租房數量短缺等，還有租屋需求激增，自疫情開始至2021年中旬，約有87萬名租屋者進入市場，其中部分不是出於自願。報告顯示，許多進入租賃市場的家庭是高收入租戶，因為被競價激烈的購房市場而排除在外。

根據勞工統計局數據，高收入租戶數量在科技與專業服務導向的舊金山與聖荷西都會區最為明顯，目前租戶平均時薪分別約為65元與68元。相較之下，以工業與行政工作為基礎的屋崙，平均租房收入為時薪31元。

房東倡議組織認為，包括舊金山在內的租金管制城市，計算租金更為複雜。「舊金山公寓協會」(San Francisco Apartment Association)7月份調查發現，全市平均租金仍高，兩房公寓租金3605元、一房租金2678元；但在Nob Hill或田德隆(Tenderloin)區，較低價的一室公寓(studios)租金仍不到1500元。

報告也發現，全國範圍內，由於長期收入差距與部分家庭不太可能擁有房屋的事實，持續的不可負擔能力，「對黑人與拉丁裔家庭造成不成比例的傷害」。根據人口普查資料，約有30%美國家庭租屋，黑人與拉丁裔家庭租屋比例分別為58%與46%。

租金 舊金山 低收入

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