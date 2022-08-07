灣區租屋、買屋成本差距 創20年最大

灣區租屋與買屋成本差距創20年來最大。但專家認為，灣區房價不太可能很快下跌。(Getty Images)

灣區目前租金 仍低於疫情前水平，房價 則徘迴在歷史高位，儘管最近價格隨著貸款利率上升而疲軟，租屋與買屋成本差距，為過去20年來最大。根據「穆迪分析」(Moody's Analytics)，舊金山 與聖荷西都會地區的房價與租金比例(price-to-rent ratio)高於美國任何地方，上次比例達高位是於2000年代初期的房地產泡沫破滅之前。

不過，這是否意味著現在灣區租房比買房好？鑑於高房價租金比率被認為是房地產泡沫的可能指標，對房價未來的代表意義為何？分析師指出，「房價與租金比例」是衡量租房與擁房的相對成本常用指標，將特定地區房價中位數除以平均年租金。較低數字顯示在特定市場擁房比租房便宜、較高數字表明擁房成本高於租房成本。

穆迪分析首席副經濟學家德瑞提斯(Cris deRitis)指出，關鍵值是在15-20範圍。理想的經驗法則數值為15，多數家庭可負擔得起貸款、大部分租客也可負擔租金。當比例數值超過20，會擔心住房負擔能力。根據穆迪過去20年數據，舊金山與聖荷西都會區的比例數值，一直遠超過這個基準。

德瑞提斯使用全國房地產經紀人協會的房價中值、以及每個市場的年租金中值，計算2000-2022年期間比例。房價是獨棟住房價格、租金主要是大型公寓大樓的租價。數據顯示，在包括舊金山縣與聖馬刁縣的舊金山都會區，比例維持在20的門檻之上。舊金山的房價與租金比例遠高過全國水平的兩倍，有時甚至接近三倍。

美國比例自2005年22.1高點到2011年的14.2低點不等，這些數字預示全國房地產泡沫與隨之而來的崩盤。2022年3月31日的最新數據顯示，美國比例為19.9，接近價格與租金範圍數值的最高點。

舊金山創紀錄最低比例為25.6，於2001年6月30日達到，當時網路泡沫破裂。疫情期間，比例飆升至創紀錄水平，2021年6月21日達到58.8的峰值，超過2007-2008年房地產泡沫破滅期間、房價飆漲的先前高點。聖荷西都會區峰值更高，2022年5月31日達到59.8峰值。

德瑞提斯指出，聖荷西與舊金山與房價與租金比例數值高於全國。根本因素是由於相對稀少庫存導致高需求，其他還包括政府法規限制、阻礙更多建設。

美國大型房屋市場房價與租金比例排名中，前十名有多個地區在加州：聖荷西位居首位，其次依序是舊金山、安那罕、屋崙、鹽湖城、丹佛、聖地牙哥、西雅圖、南加州范杜拉縣（Ventura County）奧克斯納(Oxnard)、華盛頓州的塔克瑪(Tacoma)。

鑑於上次房市崩盤後，房價租金比例急遽下降，灣區房主與買家是否應擔心目前數字也表明市場處於懸崖邊緣？德瑞提斯認為，灣區房價不太可能很快下跌。由於灣區居民收入與投資資組合，房價與租金比例對市場來說是可持續的，能夠維持房價與租金。預估不會出現崩盤，而是修正。可能導致房價增長放緩、甚至下降5-10%。