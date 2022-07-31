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灣區房市強心針？ MG地產砸5億買房

記者熊移山／聖荷西報導
位於聖荷西市551個單元城市平台公寓一樓屬於零售空間，目前還持續招商中。(記者熊移山／攝影)
位於聖荷西市551個單元城市平台公寓一樓屬於零售空間，目前還持續招商中。(記者熊移山／攝影)

當全美房市都因為聯準會四度升息陷入寒冬，投資客紛紛收手之際，總部位於聖地牙哥的地產商MG地產(MG Properties) 28日分別與兩家投資公司合作，砸下5.13億元，買下聖荷西 (San Jose)及密爾比達 (Milpitas)兩處公寓住宅區。此舉似乎讓灣區房市打了一劑強心針，但一位不願具名的地產商表示，像這樣大型的投資，絕對不是2、3個月內決定的，而是早就策畫好了。另外，地產公司取得的融資利率，都遠低於一般民眾的貸款利率，所以這項投資案不代表房市已經開始好轉。

這兩處房產分別是位於聖荷西市1501 Berryessa Road 共551個單元城市平台公寓(The Platform Urban Apartments)，和位於密爾比達市312 Gates Drive 擁有333個住房單元的艾莉諾公寓(Eleanor Apartments)。根據聖他克拉拉縣房產文件顯示，聖荷西市的平台公寓，是由MG地產和橡樹資本管理(Oaktree Capital Management) 的合資企業從TPG RE Finance獲得了2.45億美元的貸款，以3.2億美元的價格收購。而密爾比達市的艾莉諾公寓，則是MG地產從 Fannie Mae獲得融資，以1.93億拿下。

根據記者實際走訪，這兩處相距約5英里的集合式公寓，從地理位置來看，都分別位於捷運系統(Bay Area Rapid Transit)的Berryessa站和 Milpitas站的兩個或三個街區內，確實有其地理優勢，而且附近都屬較新的發展區，公共建設及生活機能也在持續開發中。

MG地產總裁Jeff Gleiberman在購買聖荷西城市平台公寓時表示，除了551個居住單元外，它還擁有2萬平方英尺的零售空間，這個價格與其他市場相比是非常合理的。另外，對於去年才完工的艾莉諾公寓，Gleiberman表示，此房產未來發展空間很大，他相信灣區經濟會慢慢復甦，MG地產也能進一步擴大在灣區長期的影響力。

由於城市平台公寓今年6月份評估價值為2.691億元，艾莉諾公寓的評估價值則為1.676億美元，華美地產前理事長陳建芬（Jennifer Chen）表示，MG地產能以高出市價將近1億拿下這兩處地產，主要還是押注在現在的年輕族群的喜好，因為房價偏高以及居家工作的原因，年輕人選擇公寓和使用大眾交通工具的觀念已經逐漸成形。這樣的集合式公寓，結合了商場及住家，如果經營得當，除了租金收益，未來還有可能轉包成不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trust簡稱REIT)，所以確實是一筆很好的投資。

擁有333個住房單元的艾莉諾公寓去年才全新完工，現場還可以看到有新居民正在陸續搬...
擁有333個住房單元的艾莉諾公寓去年才全新完工，現場還可以看到有新居民正在陸續搬遷中。(記者熊移山／攝影)

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