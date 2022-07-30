升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

一如預期，聯準會在27日再度升息3碼，這個消息不管對買房或是賣房的民眾來說，無疑都是雪上加霜；數據顯示，6月份灣區 的房屋銷售同比下降27%。南灣多位房產經紀人都表示，這兩個月加州每天艷陽高照，但是房產市場則是已經進入寒冬，就連看房的人數，都從年初的「門庭若市」，到現在變成了「門可羅雀」。

雖然近兩個月，多數報導都是針對因升息及股市下跌，讓想要購屋的民眾和投資 客紛紛縮手觀望，但其實賣方更是像洗三溫暖。

趙先生去年底因為看到鄰居賣房，開價125萬，結果183萬成交，讓他也動了心，決定在今年找時間賣房，先賺一筆。因為考量搬家，還帶著小孩很麻煩，所以規畫小孩放暑假讓太太帶回台灣，自己利用2個月來處理這件事。當一切準備就緒，租屋也預付了訂金，沒想到，5月中旬房仲就告訴他，市場已在冷卻中，之前加價搶房的現象已經不再。

這讓王先生一時不知所措；他看著4月的數據，明明還是不錯，不僅房價 持續成長，成交數也很高，所以還是抱著希望，堅持自己的既定計畫。結果，房子在6月中上架，到現在出價一直低於他的開價，讓他哭笑不得。

王先生表示，之前媒體一直還報導供不應求、現金排隊買房，怎麼才晚了一個月就風雲變色，令人費解。雖然現在數據顯示，南灣房市成交價與去年同期相比，下降約6-10%，但是與年初瘋狂加價的情形相比，一來一回就差了20-30%。

在南灣經營超過20年的華美地產前理事長陳建芬（Jennifer Chen）表示，民眾獲取的房市相關數據，往往會落後於市場實際情況一段時間，因為房屋從pending到成交，大概辦理手續都要將近一個月。她說，自己印象最深刻的是，房市從4月19日那個周末就很明顯的緩和下來，但是如果要從數據上得到確認，已經是到了6月的事。

陳建芬說，雖然房市不像股市變動這麼明顯，但是確實也和股市脫不了關係；很多高科技員工就是因為股價高，才有能力買房自住或投資，這個族群一旦遇到股價大跌，自然就收手。最近，很多人詢問她進場時機，她表示，確實很多人都看壞市場，但是以她自己的經驗，灣區的房價相對抗跌。有些新興房市，在遇到不景氣時，房價可能會拉回約三分之一，但是這種情況在灣區還沒有發生過，多數情況下，在跌了15-20%就停了。但是，不管買房或賣房，前提還是自己要做足功課。

房產經紀人莊文俊(Eric Chuang)則表示，雖然油價有稍稍下跌，但是現在市場上變數太多，很多分析都是看壞房市到年底；其中，連聯準會主席鮑爾都曾公開建議民眾，不要在這麼高利率下買房。所以，如果以投資角度、貸款買房，他建議可以等一等。但如果沒有貸款壓力的民眾，這個時候或許能找到一些急於出售房子的賣家，或可以撿到一些便宜。