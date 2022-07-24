專家：經濟衰退 灣區房市不致崩潰

專家認為，截至6月，幾乎所有灣區房市的年度升值率中位數都在快速下跌，但不代表房市會崩潰，而是在正進行某種正常化。(Getty Images)

若在灣區 居住夠久，可能聽說當地房屋是個好投資，因為價格從未下跌。不過，2007-2009年大蕭條 期間，灣區房價 下跌超過三分之一，就在幾周前，一些房地產經紀人又開始聽到房價可能下跌的說法。各界紛紛討論，經濟衰退會對灣區房價造成什麼影響。

自2000年以來，「標準普爾」（CoreLogic Case-Shiller）房價指數(S&P CoreLogic Case-Shiller home-price index)評估灣區五縣房價，發現已遠超過全國通貨膨脹率與房屋價格。

灣區房價波動也比全國平均水平變動更大。「標準普爾道瓊斯指」(S&P Dow Jones Indices)常務董事拉扎拉(Craig Lazzara)表示，灣區房價通常在經濟蓬勃期間上漲更快，而在衰退時期進一步下跌。主要是因為灣區的繁榮與蕭條，和當地科技產業息息相關，房屋也「供應相對緊張」(a relatively tight supply)。

隨著對經濟衰退的擔憂，對灣區房價可能發生問題的討論也紛沓而至。河濱加大經濟預測中心主任桑柏格(Christopher Thornberg)表示，儘管房價通常在經濟衰退期間下跌，但對每個地區的影響完全不同。Compass房地產經紀公司首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)在大蕭條之前，灣區房價通常迅速上漲，在經濟衰退襲來時停止飆漲，然後通常有一段平穩時期，之後有5%-10%範圍內下跌。

洛杉磯加大經濟學家李曼(Edward Leamer)指出，原因是當美聯儲局提高利率以冷卻通膨時，買家會退縮。隨著價格下跌，不急著出售的屋主將房屋撤出市場。卡萊爾認為，2008年的房市崩潰則是一個反常現象，因為2005-2007年的房市泡沫是由購房與重新貸款推動，難以承受債務規模。

灣區房價下跌自2007年12月持續到2009年6月，舊金山房價指數下跌34%。儘管灣區部分地區房價受到打擊，比其他地區嚴重，但當時全國房市混亂情況相當普遍。2011-2012年財務年度，灣區九縣約有65萬7000處房產暫時降價。

不過，高端住房最晚貶值，也會最先恢復。康曲柯士達縣估值員克萊默(Gus Kramer)表示，若再次出現經濟衰退，情況也會相同。住在昂貴房屋的屋主已對財務生活做好規劃。

拉扎拉指出，疫情帶來許多住房需求。若陷入經濟衰退，類似上一次的住房危機不太可能發生。因為失業率低，大部分屋主擁有超低率的固定利率貸款，此外，擁有創紀錄的房屋淨值、降低風險。

然而，灣區房屋需求已減弱，出價更少、降價更多，房屋需要更長時間才能售出。市場上的房屋數量增加，貸款利率正以數十年來最快速度上升。不過，儘管房屋供應仍有限，灣區有許多高收入家庭。卡萊爾認為，截至6月，幾乎所有灣區房市的年度升值率中位數都在快速下跌，「但不代表房市會崩潰，而是在正進行某種正常化(normalization)。」

桑柏格預計，未來12個月不會出現衰退，房價不會下跌。從歷史來看，只有在房市出現財務災難時，房價才會下跌。目前擁有創紀錄的淨資產水平、低房屋供應、低債務負擔與良好信用，這不是一個即將遭受災難的市場。