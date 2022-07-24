灣區房市放緩 6月價量均降 9縣中位數獨棟屋皆下跌

最新報告顯示，經過兩年激烈競爭與售價歷史性增長之後，灣區房市6月開始放緩。(Getty Images)

灣區 降溫房市的另一個跡象是，和5月份相比，6月份房屋售價中位數略有下跌。於此同時，全加州 6月房屋銷售出現自疫情 開始以來的最大跌幅。「加州房地產經紀人協會」18日公布最新報告，顯示經過兩年激烈競爭與售價歷史性增長之後，灣區房市6月開始放緩。

根據協會數據，灣區9縣上個月的獨棟住房銷售價格中位數皆出現下跌，除了蘇拉諾(Solano)之外。馬連縣6月份售價中位數為180萬元，比5月份下跌14.3%，也是最大幅度的灣區月份跌幅。阿拉米達縣月中位數售價下跌8.1%，舊金山與聖他克拉拉下跌約6%，康曲柯士達縣下跌約5%。

加州6月份房價中位數為86萬3790元，比5月份的90萬170元下跌4%。協會預計，與去年房價上漲近20%相比，加州2022年房屋售價中位數將僅上漲9.7%。

灣區與加州的房屋銷售數量，也可見到顯著下降。和去年相較，灣區6月份銷售額下降約27%。舊金山下降14.6%、聖馬刁下降19.3%。根據協會數據，灣區與南加州每個縣的年度房屋銷售都有兩位數下降。

協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)指出，排除2020年前三個月的疫情封鎖時期，今年6月份房屋銷售水平是自2008年4月以來最低。待售數據也顯示，可預期未來幾個月還會出現進一步下跌。隨著通膨持續升高，利率未來幾個月預期再次上漲，市場將於下半年進一步正常化，銷售疲軟與更溫和的價格增長。

持續攀升的貸款利率與衰退股價，導致灣區成為全國房市降溫最快的市場之一。根據Zillow分析，灣區房價於6月份出現了疫情開始以來的首次下跌。

房地產經紀人表示，隨著競價戰變得不再常見，改變中的房市動態提供房屋買家更多槓桿作用。但是，上漲貸款利率導致世界上最昂貴地區房屋變得更貴，也將許多潛在買家拒之門外。

買房需求放緩導致庫存小幅增加，全加州庫存達到自2019年以來最高水平。不過，房屋庫存總體仍低，並且上市時間稍長。灣區房源在6月份上市的中位數為12天。然而，儘管灣區房是開始降溫，但仍比疫情前更熱，例如在舊金山，6月份售出房屋有8%高於要價。

「東灣房地產經紀人協會」會長庫尼亞(Sheila Cunha)表示，6月份房市放緩，顯示房價在疫情期間飆漲創記錄後，將開始「穩定」(stabilize)。需求放緩將讓買家有更多時間、考慮購房選擇並與賣家談判，「賣家在過去三年非常幸運。他們可見到房價上漲40%以上，這並不正常。」