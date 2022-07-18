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聖荷西2經濟適用房項目動工 預計2年後完成

記者陳爍嘉／聖荷西報導
圖為凱爾西艾爾站經濟適用房項目效果圖。（聖荷西市府官網）
圖為凱爾西艾爾站經濟適用房項目效果圖。（聖荷西市府官網）

聖荷西兩個經濟適用房項目日前破土動工，分別為位於市中心以東羅斯福公園區 21 N. 21st St. 的羅斯福公園公寓（the Roosevelt Park Apartment），市中心以北輕軌沿線447 N. First St.的凱爾西艾爾站公寓（The Kelsey Ayer Station）。這兩個項目將在兩年後建設完成，為聖荷西創造更多經濟適用房。

聖他克拉拉縣為了保證羅斯福公園公寓住房單位長期的可負擔性，購買了將建造公寓大樓的土地，為項目的開發商First Community Housing 提供了50年的土地租約。羅斯福公園公寓將包括一室公寓和一居室、兩居室和三居室單元。 First Community Housing 總裁兼首席執行官杰弗裡·摩根 （Geoffrey Morgan） 表示，羅斯福公園公寓預計將在兩年後完工，將包括80套經濟適用房。

凱爾西艾爾站項目具有共享的社區便利設施和戶外空間，具有面向殘障人士的便民設施，支持民眾多樣化的住房需求。凱爾西艾爾站項目包括殘疾人和非殘疾人的住房，並已達成房地產交易，以確保低收入居民可以使用。項目靠近市政廳和聖克拉拉縣主要政府大樓的輕軌站。聖荷西市最近從開發商的附屬公司購買了該項目下方的土地，然後將租回給開發公司。以確保這些住宅在未來幾十年內仍然可以負擔得起。

The Kelsey 聯合創始人康納利（Micaela Connery） 表示，凱爾西艾爾站項目的開發成本為7500萬元，包括建設融資和其他費用。在項目開發初期，Google提供了690萬元的融資。除了Google的支持外，其他永久資助合作夥伴還包括聖荷西市、州住房計畫、州住房金融機構、聯邦住房機構、Capital One、企業社區合作夥伴（Enterprise Community Partners）、矽谷住房信託基金（Housing Trust Silicon Valley）、溫伯格基金會和個人支持者（the Weinberg Foundation and individual supporters）。

羅斯福公園公寓項目的總開發成本為8000 萬元，包括建設貸款、許可證支出和其他費用。這個經濟適用房項目非常靠近市中心以及兩個 BART 車站，可能非常搶手。

在羅斯福公園公寓的80個經濟適用房中，40個將留給收入高於該地區中位數收入 50% 的個人和家庭；其餘40個單位預計將包括20個永久性支持性住房住宅，以滿足長期無家可歸者的需求，以及20個快速安置住宅，以滿足零星可能成為無家可歸者的居民的需求。根據美國人口普查局的數據，2020年，聖荷西都會區的家庭年收入中位數為11萬7300元。

聖荷西 融資 低收入

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