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市議員麥德誠提開發案 300戶列可負擔住房

記者王子涵／舊金山報導
市議員麥德誠將推出四項立法，推動住房混合收入項目。（記者王子涵／舊金山攝影）
市議員麥德誠將推出四項立法，推動住房混合收入項目。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）將推出四項立法，推動住房混合收入項目。項目將與社區投資和基礎設施辦公室（Ocll）合作，在舊金山East Cut區域建造近700個單位的住房。

麥德誠在12日推出了四項中的第一項立法，擬議的開發項目位於臨時Transbay碼頭所在地。這個項目包括681個住房單元，其中45%的住房對當地收入中位數的40%至120%人群屬於可負擔。新住房將被建造在47層高的塔樓、6層高的排屋建築，以及16層高的中層建築之間。新建築還將開放底層零售攤位，一個公共庭院和一個公園。

「我很自豪支持這個項目，除了提供近400戶市場價住房外，還能夠提供300戶可負擔性住房。」麥德誠說，「根據加州法律，舊金山必須在2031年以前建造8萬2000個單位的新住房，且大部分住房必須是中低收入的家庭可負擔得起的。此次所推行的住房項目就是一個很好的例子，通過建造更多的可負擔性住房，讓我們在正確的方向繼續前進。」

「East Cut社區有著良好的公共交通設施、工作環境和生活便利設施。新的住房項目正逐步實現布里德市長的承諾，更快地完成舊金山可負擔性住房的交付。」社區投資和基礎設施辦公室執行主任卡斯洛夫斯基（Thor Kaslofsky）說，「更多的公共空間和零售商業將為4號街區的所有居民帶來巨大的福祉。」

卡斯洛夫斯基強調，此項目是公私合作的典範。他說：「很高興能夠與麥德誠市議員合作，並取得成果。」

East Cut開發項目若在市議會通過，將在2023年秋季開始施工，並與2027年完成。

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