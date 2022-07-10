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矽谷租金恢復疫前水平 舊金山落後

編譯組／灣區綜合電
展望今年，專家預期薪資上漲、新公寓建築成本增加以及通貨膨脹，將持續推高灣區租金價格。(Getty Images)
展望今年，專家預期薪資上漲、新公寓建築成本增加以及通貨膨脹，將持續推高灣區租金價格。(Getty Images)

最新報告顯示，南灣租金正飆漲至新冠疫情前水平，使得舊金山成為全國最後一個公寓租金低於疫情前的都會區。租賃網站「Apartment List」報告作者、資深副研究員沃諾克(Rob Warnock)指出，灣區租金降幅最大、回升也最慢，主要原因是有大量「遠程辦公友善」(remote-friendly)工作者。

但是，隨著有越來越多的白領員工重返辦公室，通膨席捲整個經濟，加上貸款利率上升擠壓潛在購屋人士，灣區部分人口最密集中心、特別是矽谷，租屋市場競爭越趨激烈。不過，舊金山與屋崙地區租金較為落後。

聖荷西都會區中位數租金於過去6個月上漲11%，成為在此期間全國大型都會區租金漲幅最大之地，一房公寓月租金達2233元，是全國最高的都會區租金。漲幅比2020年3月中位數租金增加3%。

根據「Apartment List」數據，聖荷西與舊金山都會區租房空置率去年都恢復到5%，疫情最嚴重期間曾達接近兩位數。目前空置率更低，顯示有越來越多租房人士返回，餐館與夜生活的大部分公衛限制也取消。沃諾克認為，灣區已完成租金漲跌循環。

即便如此，舊金山都會區租金並未完全恢復到疫情前水平，租金比2020年3月低1%，目前一房公寓的月租為1939元。

聖荷西與舊金山原是全國最後兩個未見到租金價格恢復至疫情前水平的主要大都市。但著聖荷西最近租金飆漲，現僅剩下舊金山尚未恢復疫情前租金水平。儘管如此，包括東灣與半島在內的舊金山都會區中位數租金，自2020年3月至2020年12月下跌15%以來，已一直保持在基本穩定的上升軌道。

然而，舊金山市租金在疫情期間下跌26%之後，目前仍尚比疫情前水平低了10%，一房公寓租金為2331元。屋崙租金自疫情爆發以來下跌9%，目前一房公寓租金1559元。

舊金山租賃平台「Bungalow」執行長柯林斯(Andrew Collins)表示，對犯罪與其他生活質量等問題的擔憂，可能是舊金山租賃市場反彈速度、較南灣城市緩慢的原因。此外，租房人士正尋找後院與更多空間，在矽谷地區更容易找到。此外，可見到大型科技公司要求員工返回辦公室，預期將產生實際影響。

隨著城市居民尋求新生活方式，灣區更多郊區、尤其在北灣，租金於過去兩年多飆漲。例如聖他路薩(Santa Rosa)地區，一房公寓租金自疫情爆發前以來上漲20%，6月份租金為1540元。從灣區核心向外移動，會發現租金折扣更小，並且上漲速度比疫情前水平更快。

展望今年，沃諾克預期薪資上漲、新公寓建築成本增加以及通貨膨脹，將持續推高灣區租金價格。另一個壓力是貸款利率上升，30年期平均固定利率為6%，約是疫情期間利率的兩倍。「加州房地產經紀人協會」數據顯示，持續增長的貸款成本，可能說服更多人繼續租房、而非進入灣區房市，4月份獨棟住宅中位數房價已達154萬元。

租金 疫情 舊金山

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