利率上漲 買家消失 可能危及租客

利率上漲、通膨等因素，導致灣區房市放緩，可能對租賃市場造成影響。(Getty Images)

美聯準會6月份提高利率 、成為近30年最大漲幅，而在經歷兩年紅火房市之後，處處都有跡象表明市場可能終會放緩。利率上升產生眾多後果、尤其在高通膨情況下，並不令人驚訝。但可能讓部分灣區 居民訝異的是，上述所有因素都可能對租房市場產生影響。

Zillow經濟學家巴紹德(Nicole Bachaud)表示，當查看灣區租房價格與貸款 時，可見到全國最大差異。貸款成本幾乎是租房的三倍，因此可能會見到租金上漲。

若賣家無法賣出房子，他們可能決定在等待房子出售時將其出租。因為在灣區，少見到房屋在市場時、屋主住在待售屋中。此外，那些原本在房市買家、現在又重回到租賃市場，可能因為無法購房而希望升級他們的空間。儘管灣區可能是全國唯一一個租金未超過疫情前水平的地方，但在現今環境下，不太可能持續。

巴紹德指出，與全國其他地區相比，利率上漲對首次購屋者打擊更大，迫使許多人完全退出市場。當查看舊金山典型房屋價格為150萬元時，此一數字比疫情前上漲約30%；若再加上升息，每月貸款額將比一年前多出數千元，「若查看3%與6%利率貸款額差異，可見到相差超過2000元。金額比全國大部分的貸款額還多。」

Redfin房地產經紀人喬普(Andrea Chopp)表示，儘管許多買家都被高價擠出市場，但實際上若負擔得起，此時是買房好時機。目前有許多房屋在市場，沒有競爭；幾個月前可能存在競爭，但現在因為利率、高油價、通膨，人們剛剛收手競標。買家目前擁有最大權力。

然而，這裡仍然是灣區。對於在市場的買家來說，他們將見到更少競爭，並且可有更多時間做決定。但是，並不一定成為買方市場，因為市場仍有許多人無法負擔的房屋。

喬普指出，由於近來房屋報價需要更多時間，她的部分賣家客戶正考慮出租房產。賣家必須調整期望、為低於預估價格做好準備，甚至接受意外情況，「現在可能房屋在市場存在三周未售出，賣家感到相當驚訝。這個情況在其他地區很正常，但以前灣區不可能發生。」根據近來Zillow數據，舊金山降價房源自4月份的5%增至8%。

夏季房市通常會稍有放緩，但喬普認為，過去數周情況令人焦躁，買家幾乎完全消失。不過，根據Compass近來公布報告，目前房市可能處於轉型期，專家指出，查看待售房屋數據，正在降溫中。即使存在所有波動，灣區仍是一個富裕地區，有許多買家用現金支付購房，並不在乎貸款利率。