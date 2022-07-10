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狂飆變冷卻 Redfin：灣區房市走向正常化

編譯組／灣區綜合電
Redfin數據顯示，灣區房市開始降溫逐漸正常化。(Getty Images)
Redfin數據顯示，灣區房市開始降溫逐漸正常化。(Getty Images)

灣區買房狂熱終於出現冷卻跡象。今年初經歷疫情期間創紀錄的低利率蜜月期之後，貸款利率飆漲。現在，「紀事報」根據房地產經紀「Redfin」數據分析指出了大部分產業專家幾個月來的預期：儘管相較於其他地方，灣區購房需求仍強勁、庫存仍稀缺，但灣區房市正走向「正常化」(normalizing)，並且可見較少的搶房激烈競爭。

Redfin副經濟長馬爾(Taylor Marr)表示，總而言之，灣區被描述為一個正在冷卻的市場，與其他也在降溫中的市場相同。正在見到整個國家對利率做出反應。「東灣房地產經紀人協會」(Bay East Association of Realtors)會長庫尼亞(Sheila Cunha)表示，上個月已見到房市放緩。

房市放緩最明顯跡象之一，就是房屋銷售數量下降。Redfin數據顯示，2021年大部分時間裡，房屋銷售維持高點並相對穩定，房市火熱並且貸款利率低。2022年初，房屋銷售開始下滑，其似乎是季節性，之後又恢復增長。售房動量於3月份放緩，4月中旬開始下降。5月23日至6月19日售房情況比去年同期減少19%。

舊金山售出房屋數量自4月中旬開始減少，5月中旬至6月中旬比去年同期減少25%。灣區其他縣也有相似模式，阿拉米達縣房屋銷售同比下降22%、康曲柯士達縣減少23%、聖他克拉拉縣降幅更大為26%。

房價下跌變得更加普遍。Redfin數據顯示，包括聖馬刁縣在內的舊金山都會區，今年初價格下跌房源比例僅為1%，之後逐漸上升，5月中旬至6月中旬已上升至4%以上。馬爾指出，舊金山都會區有近五分之一房屋正在降價中，比聖荷西降價房屋比例略高一些。

馬爾表示，由於貸款利率上升，降低買家的購買力，預期房屋掛牌銷售比例將持續下降。舊金山都會區的掛牌銷售比例於3月下旬升至過去幾年的最高水平、達到1.13峰值。之後降至1.1；由於貸款支付額增加，甚至可能於年底降至1以下。

根據「貸款銀行家協會」(Mortgage Bankers Association)數據顯示，加州貸款申請數量的月度與年度均有下降。4至5月份購房貸款申請下降11.9%，比去年同期下降26.8%。4至5月重新貸款申請下降25.3%、比去年同期減少83.5%。

專家表示，另一個房市放緩跡象，是房屋在市場上的停留時間更長，顯示競爭減少。根據房地產經紀人協會的數據，舊金山5月份的上是天數中位數為12年，同比增長為9%。

貸款 灣區 舊金山

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