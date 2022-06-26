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馬連縣房價中位數 突破200萬元

編譯組／灣區電
馬連縣風光明媚，今年5月份中位數房價突破200萬元。(圖取自馬連縣會展旅遊部門官方臉書)
馬連縣風光明媚，今年5月份中位數房價突破200萬元。(圖取自馬連縣會展旅遊部門官方臉書)

灣區春季房價大幅上漲，馬連縣(Marin County)獨棟住宅中位數房價已超過200萬元。根據估值辦公室10日公布數據，馬連縣5月份中位數房價超過202.5萬元，比去年同期上漲19%。

今年4月，馬連縣中位數房價曾高達210萬元、年度漲幅28%。馬連縣於4月及5月分別售出254間與267間獨棟房屋；2021年的4月與5月則分別售出351間與298間房屋。馬連縣公寓與聯棟房屋市場的5月份中位數房價為86萬5697元，高於去年的71萬6500元；今年4月的房屋中位數售價是85萬元，高於去年的78萬253元。

密爾谷(Mill Valley)房地產公司Compass房屋經紀人歐普頓(Julie Upton)上個月以670萬元售出一間兩房住宅，比房屋掛牌價格高出約34%。即便如此，她認為，房市似乎正在放緩。市場低端買家正在尋求貸款，並且面臨利率飆漲；高端市場買家可能運用投資組合購屋，卻也見到股票價值暴跌，「似乎許多買家都暫緩買房計畫。市場讓他們驚慌，利率高於數個月前，人們正在重新評估買房計畫。」

根據聯邦特許貸款公司「房地美」(Freddie Mac)，截至9日，美國30年期固定利率貸款的每周平均利率為5.23%。一年前的平均利率則低於3%。

根據「CoreLogic」與「DQNews」最新數據，在整個灣區九縣，現存獨棟房屋中位數房價4月份上漲13%、達130萬元。CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)指出，正如房價上漲顯示，需求仍強勁。大多數售房都是買價多於掛牌價的情況，房屋升值仍持續以兩數位的速度發展。

東灣房地產經紀人賽爾比(Karyn Selby)表示，利率上升抑制購買狂潮。這個態勢代表著今日房市仍然「超級競爭」(super competitive)，但不像今年3月與4月那般瘋狂。

她指出，也許在兩個月前，一間房屋可收到15個報價，並比出價高出30-40%。但現在則是有些扁平化，可能會收到8個報價、出價比標價高出20-30%。她認為，房價未來幾個月將持續上漲，但可能會放緩。不過，儘管市場發生變化，她不建議延遲買房計畫，「房價不會暴跌，並且今年利率可能持續上升。」

賽爾比表示，經濟更廣泛的動盪，包括通貨膨脹、油價、股市波棟、烏克蘭危機與其他，可能導致更多買家暫停他們的找房計畫。但是，這並不能改變灣區高房價的事實，並且很有可能保持這種狀態，「所有事件都發揮作用，但它仍是一個非常瘋狂的市場。」

房價 利率 貸款

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