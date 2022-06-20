可負擔住宅嚴重缺乏 柏克萊市議會研擬收空屋稅

柏克萊可負擔住宅嚴重缺乏。市府準備效法屋崙，考慮徵收空屋地產稅。(Google地圖)

東灣柏克萊 房租、房價 昂貴。高達數百萬元的豪宅林立，房租管制區規模龐大。然而市區同時許多無人居住的空屋、空公寓，多年來無人管理，外觀荒廢。

根據2020年人口普查 資訊，柏克萊共有4725所空屋，占全市房屋總數9%。另據柏克萊穩定房租局2020年調查資訊，這些空屋中，有1128所不能出租。

柏克萊可負擔住宅嚴重缺乏，每一棟空屋都是浪費。有鑑於此，柏克萊市府準備效法屋崙，考慮徵收空屋地產稅。根據柏克萊市議會所提出方案，直到屋主改建出租或者銷售之前，每所空屋、空公寓每年將徵收3000元到6000元不等的地產稅。

柏克萊穩定房租局委員、柏克萊租戶工會主席拉維德 (Paola Laverde) 大力支持此徵收空屋地產稅法案。她說，每次聽到市區德拉瓦街 (Delaware Street) 一棟10居住單位的公寓大樓空置16年，就感到非常憤怒。

她說，一棟10戶公寓的大樓空置多年，這真是非常罪惡。這棟公寓大樓因房租管制的關係，退出市場營運。柏克萊房價與房租已達不可負擔範疇，許多居民被迫遷離市區。面臨房租、房價壓力，柏克萊市議會未來數周，將討論如何以空屋稅來提高市區房屋市場供應量。

然而柏克萊對徵收空屋地產稅意見分歧。今年11月8日普選，選民將要投票決定多項賦稅提案，有些議員對加入這條空屋稅表示反對。

柏克萊市議員哈里森 (Kate Harrison) 表示，徵稅將促使空屋屋主採取行動。根據市府分析，如徵收空屋稅，未來兩年內，柏克萊房屋市場將增加1000個居住單位，每年帶來市府270萬元到540萬元收入，這些基金可用於發展可負擔住宅，擴大各項服務等。

哈里森市議員表示，柏克萊房市危機嚴重，這些空屋稅不無小補。柏市最近通過提案，將撥出1億3500萬元可負擔住宅基金，開發可負擔房屋，此外市府亦通過法案，允許興建附屬住屋，另將更改捷運沿線地目，取消獨棟房屋地目等。大規模興建房屋公寓。

如果柏克萊市議會採取空屋稅。市府法規將增加相關規定，其中空置的公寓、複式住屋 (duplex)、連棟屋 (townhouse)與獨棟房屋每年徵收3000元空屋稅。大型建築如公寓大樓每年空屋稅將可高達6000元。