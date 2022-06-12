全美豪宅交易量激增72% 灣區密度最高

豪宅交易量激增，灣區全美密度最高。矽谷城市阿賽頓4月份平均房價比去年同期上漲近15%至970萬元。(Getty Images)

即使處在經濟低迷當中，豪宅需求量仍相當大。根據「CoreLogic」分析，去年美國售價超過200萬元的房屋數量狂飆72%。帶頭衝鋒的是灣區 ，也是全球億萬富翁最集中之地。全國豪宅最大增長幅度近300%、出現在東灣城市。舊金山 、聖他克拉拉、聖馬刁縣的豪宅數量也相去不遠。

CoreLogic副首席經濟學家赫普(Selma Hepp)著寫有關豪宅新報告，指出股市上漲與新冠疫情 期間，對更多在家辦公的空間需求，推動豪宅與第二棟房屋銷售。他表示，部分買房可能是由投資人在股市中獲利、或加密貨幣投資組合的快速收益所推動，「房屋終究是較安全的資產」。

根據「CoreLogic」分析，東灣城市包括屋崙、比德蒙(Piedmont)與柏克萊，可見到高於200萬元房屋銷售，在全國漲幅最大。阿拉米達縣位居榜首，2020-2021年間豪宅銷售增長270%。聖他克拉拉縣增加165%、舊金山與聖馬刁縣增加100%，亦可見在大型富裕社區的豪宅銷售快速成長。

赫普指出，灣區房屋上漲至超過200萬元，有一些原因是由於灣區房屋在疫情前就已經相當高價。灣區房屋中價位已超過100萬元，對大部分美國標準來說，就是豪宅價位。

加州現有獨棟住房的整體銷售額去年增長8%。

強勁房屋高端市場發生的同時，也正處在有數百萬加州人持續掙扎於全球健康危機之際。服務業的失業率仍高，租戶與房東申請超過50億元的租金援助。

不平等情況預料將於未來幾年加劇。全根據「財富報告」(The Wealth Report)全球擁有超過3000萬元個人資產的超高淨值人口，估計於2016-2026年間增加兩倍。

豪宅銷售由強勁股市上漲驅動直至2021年，其他驅動因素還包括高收入人士可遠程工作的能力、並且未減少收入。在全國範圍內，2000萬元以上房地產銷售額，在疫情期間幾乎增加兩倍。

矽谷獨特社區持續可見價格攀升。根據「金門蘇富比國際地產」(Golden Gate Sotheby's International Realty)數據，阿賽頓(Atherton)4月份平均房價比去年同期上漲近15%至970萬元；洛斯阿圖斯上漲18%至460萬元；洛斯阿圖斯山麓上漲5.5%至540萬元；巴洛阿圖上漲6%至430萬元。

這些城市的房屋，通常上市不到兩周就被搶購一空。洛斯阿圖典型房屋4月分銷售時間約為一周。

蘇富比灣區年度報告指出，2021年見到豪宅銷售大幅增長，所有豪宅銷售額都上漲兩倍。蘇富比阿拉米達縣銷售副總裁杜伯斯(Chris DuBois)表示，灣區不缺錢，人們想要更多空間。

他指出，阿拉米達縣售價200-300萬元房屋數量，從2020年的約500棟房增加至去年約1100棟房。同時，柏克萊房價在300至500萬元的獨棟房屋數量，也增加三倍。買家湧入東灣社區例如比德蒙與柏克萊，部分驅動原因是城市居民正在尋找郊區住房。相較於舊金山與矽谷，東灣社區仍相對便宜。