人口變多 沙加緬度房價漲幅仍低

新移入人口激增大城市房價持續飆漲，但沙加緬度漲幅偏低。(Getty Images)

美國疫情 期間發生無數變化，包括灣區 在內的大型人口稠密中心移居人數增加、全國房價 創紀錄飆漲。新移入人口激增的大城市房價持續飆漲，但是，沙加緬度房價漲幅偏低 。

房地產上市網站「Redfin」收集包括灣區在內的美國25個最大都會區數據進行分析，顯示隨著新買家湧入房市，可負擔房價地區愈來愈少，移居他地較多的地區，房價上漲緩和。沙加緬度原是灣區居民熱門移居地點，房市在疫情初期搶手，但近來以顯著降溫。

根據「Redfin」定義，灣區是美國人口普查統計區的一部分，統計區域結合舊金山與聖荷西都會區，包括灣區九縣與另外五縣：麥賽德市(Merced)、聖比尼度(San Benito)、聖荷昆(San Joaquin)、聖他克魯茲、史丹斯勞(Stanislaus)。舊金山-聖荷西都會區過去一年中，每1萬名居民約有33.3人希望離開該地、比例最高。在此期間，該區房屋銷售價格同比增長12.6%。

「Redfin」副首席經濟學家馬爾(Taylor Marr)表示，這些趨勢是由許多因素造成。在灣區，人口減少是相對較新的現象。2014年搬到灣區的人、比離開的人還多，但趨勢於2015年開始發生變化，移民率下降，之後連續幾年「急遽」(dramatically)減少。

加州於2021年流失超過11萬7000名居民，其中包括灣區多個縣如舊金山等推動此一增長，每個縣都流失近1%人口。儘管如此，去年全加州人口減少幅度、仍低於2020年原本預估的18萬2083人。

於此同時，灣區疫情期間購房者增加，是因為許多人尋求更多空間並可遠距工作。儘管有向外遷移的趨勢，房屋需求加上低庫存，持續推高灣區房價。馬爾指出，今年稍早，灣區房屋需求強勁，導因於「蓬勃股市」(booming stock market)與低利率。雖然人口略有下降，但灣區家庭數量有所增加，愈來愈多人搬出父母或室友家，結婚並組建家庭。

不過，隨著貸款利率上升，房價上漲可能不會持續太久。馬爾表示，利率現以歷史上最快速度上升、超過5%，可能導致購房者重新考慮可負擔的購房資金範圍。他預測房價增長將放緩，並可能在部分地區轉為負成長。雖然這種模式發生在美國各地，但沿海都會區通常對金融市場狀況更為敏感，受到更大影響。

沙加緬度是「Redfin」調查25個主要大都會區中、移民率最高地區，每1萬名居民有24.5名新移民。但房屋銷售價格同比增長12.3%、相對溫和。疫情初期，沙加緬度吸引許多灣區居民，因為遠距辦公，人們尋求更多空間。

沙加緬度房屋曾於2021年春季大漲30%，但隨後則是「大幅放緩」(really big slowdown)。原因無法證實，但可能是灣區居民移居到更遠處，不僅是沙加緬度與中谷地區；更多房屋庫存也可能導致房價增長放緩。根據沙加緬度房地產經紀人協會2022年4月報告，庫存比去年4月增加33%、截至2022年4月有1342個房屋上市。