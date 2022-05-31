私校哈克學校聖荷西買公寓 供教師安居

享譽國際的灣區私校哈克學校，近來收購多棟公寓，盼望能解決教師住房不足的問題。(圖取自哈克學校官網)

私校「哈克學校」(The Harker School)享譽國際，眾多畢業學生進入名校。但是，這所位在聖荷西 的私校，也與其他灣區 公校面臨同樣問題：教師缺乏可負擔住房。哈克學校近來收購多棟公寓，期以解決教師住房問題。

哈克學校近來低調以380萬元在校園附近購買兩棟公寓大樓，以改建成為員工住房。不過，居住在公寓樓內的租金 控制單位長期租戶，在收到新房東的搬遷通知時，相當驚訝。有多達八個家庭可能會流離失所，校方已提供搬遷經費提供協助。84歲的肯尼(Jane Kenney)在位於Troy Drive公寓住了25年，為此感到驚訝且沮喪，不知何去何從？

這個情況突顯灣區住房危機帶來的不安反應，哈克學校教師已等了近十年，能獲得學校提供公寓，卻導致原來資源較少的長期居民，需重新尋找安全的可負擔住房。

哈克學校校長雅格(Brian Yager)表示，教職員住房問題一直令人擔憂。哈克已在校區附近擁有四棟公寓大樓約20年，即便如此，部分員工須等待至少八年、才能獲得住房單位。由於灣區住房成本高，吸引並留住好老師成為挑戰。

隨著公寓租金上漲，可負擔住房問題越來越受到公私校關注。根據房屋網站「Zumper」數據，聖荷西兩房公寓租金中位價為3050元、屋崙為2800元、舊金山為4000元。高租金對年輕教師形成壓力。根據「Redfin」研究，聖荷西都會區教師薪資中位數約為9萬元、東灣與舊金山約為8萬6000元。

私校哈克學校每年學費自小學約3萬9000元至高中5萬6000元不等，部分經費用於購買與重整現有建築物。雅格表示，校方持續尋找提供更多教師住房機會。當地房地產經紀人也隨時查看社區情況，並提醒哈克學校注意市場上市房屋。

包括近來的購房，校方目前在校園附近的Troy Drive與Northlake Drive、擁有六棟公寓大樓，共約20多戶單位。根據公開紀錄，校方3月以190萬元購買Northlake Dr. 的一棟四連棟房；5月底又以190萬元收購位在Troy Drive的另一棟四連棟住房。

校方透露，正親自與租戶接觸，並提供數千元協助居民搬遷。住戶們關心社區，租金控制單位的居民通常會居住數十年。Troy Drive租戶表示，兩房公寓月租為1000-1200元。這個社區對勞工家庭與固定收入的退休人員來說，是穩定、安全與可負擔住房。