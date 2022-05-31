我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

私校哈克學校聖荷西買公寓 供教師安居

編譯組／灣區30日電
享譽國際的灣區私校哈克學校，近來收購多棟公寓，盼望能解決教師住房不足的問題。(圖取自哈克學校官網)
享譽國際的灣區私校哈克學校，近來收購多棟公寓，盼望能解決教師住房不足的問題。(圖取自哈克學校官網)

私校「哈克學校」(The Harker School)享譽國際，眾多畢業學生進入名校。但是，這所位在聖荷西的私校，也與其他灣區公校面臨同樣問題：教師缺乏可負擔住房。哈克學校近來收購多棟公寓，期以解決教師住房問題。

哈克學校近來低調以380萬元在校園附近購買兩棟公寓大樓，以改建成為員工住房。不過，居住在公寓樓內的租金控制單位長期租戶，在收到新房東的搬遷通知時，相當驚訝。有多達八個家庭可能會流離失所，校方已提供搬遷經費提供協助。84歲的肯尼(Jane Kenney)在位於Troy Drive公寓住了25年，為此感到驚訝且沮喪，不知何去何從？

這個情況突顯灣區住房危機帶來的不安反應，哈克學校教師已等了近十年，能獲得學校提供公寓，卻導致原來資源較少的長期居民，需重新尋找安全的可負擔住房。

哈克學校校長雅格(Brian Yager)表示，教職員住房問題一直令人擔憂。哈克已在校區附近擁有四棟公寓大樓約20年，即便如此，部分員工須等待至少八年、才能獲得住房單位。由於灣區住房成本高，吸引並留住好老師成為挑戰。

隨著公寓租金上漲，可負擔住房問題越來越受到公私校關注。根據房屋網站「Zumper」數據，聖荷西兩房公寓租金中位價為3050元、屋崙為2800元、舊金山為4000元。高租金對年輕教師形成壓力。根據「Redfin」研究，聖荷西都會區教師薪資中位數約為9萬元、東灣與舊金山約為8萬6000元。

私校哈克學校每年學費自小學約3萬9000元至高中5萬6000元不等，部分經費用於購買與重整現有建築物。雅格表示，校方持續尋找提供更多教師住房機會。當地房地產經紀人也隨時查看社區情況，並提醒哈克學校注意市場上市房屋。

包括近來的購房，校方目前在校園附近的Troy Drive與Northlake Drive、擁有六棟公寓大樓，共約20多戶單位。根據公開紀錄，校方3月以190萬元購買Northlake Dr. 的一棟四連棟房；5月底又以190萬元收購位在Troy Drive的另一棟四連棟住房。

校方透露，正親自與租戶接觸，並提供數千元協助居民搬遷。住戶們關心社區，租金控制單位的居民通常會居住數十年。Troy Drive租戶表示，兩房公寓月租為1000-1200元。這個社區對勞工家庭與固定收入的退休人員來說，是穩定、安全與可負擔住房。

租金 灣區 聖荷西

上一則

勇士的希望

下一則

舊金山大主教未出任新紅衣主教 疑與禁波洛西領聖餐有關

延伸閱讀

聖荷西新規 接受刑事調查官員不得接觸公眾

聖荷西新規 接受刑事調查官員不得接觸公眾
聖荷西華男 被控走私美軍科技給中國大學

聖荷西華男 被控走私美軍科技給中國大學
灣區中位數房價 上漲32% 聖荷西大都會區2020年來增長39%

灣區中位數房價 上漲32% 聖荷西大都會區2020年來增長39%
聖荷西市警局爆醜聞 市長李卡多：加強監督

聖荷西市警局爆醜聞 市長李卡多：加強監督
聖荷西市長李卡多深夜公告 確診新冠病毒

聖荷西市長李卡多深夜公告 確診新冠病毒

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了