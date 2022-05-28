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13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

編譯組／灣區綜合電
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

灣區房價全國首屈一指，疫情期間飆升至更高，大部分買家在設法搶房的同時，可能也比擁房更久的鄰居支付更高的地產稅。這個「雙重打擊」引起灣區居民朗文(Phil Levin)的注意，他創建互動數據網站「Tax Fairness Project」，解釋房主如何自13號法案獲益，以及其在灣區各城市造成的地產稅差異。

1978年房地產泡沫期間，當房屋估值飆漲時，選民以壓倒性多數通過13號提案，將房地產稅限制在購買時房屋估值的1%，並且將年度增幅限制在2%。房地產只有在易手時，才會出於稅收目的而進行重新估值。「2018年加州公共政策研究所調查」發現，在法案通過40年後，57%加州人認為提案對加州是件好事。

朗文承認他並非稅收政策專家，但最近火紅的房地產市場清楚揭示13號法案的不平衡效應：「每次房價上漲，都會進一步使擁房者獲益，但卻進一步傷害沒有自己房子的人。」他說，許多朋友嘗試在房價過高情況下組建家庭，若他們現在要買房，將支付比以往更高的稅率。

灣區不同地區因13號法案的稅收減免狀況不同。朗文創立的網站包括六個灣區郡縣：阿拉米達、康曲柯士達、馬林、聖馬刁、舊金山與聖他克拉拉。他使用2019年與2020年的縣稅收紀錄，以及2020年11月熱門房地產網站的估值平均房價，透過計算房屋當前市場價值之間差異，計算13號法案的平均稅收差異，或是所謂「差額」(subsidy)，也就是基於目前市場價值，屋主必須支付的平均額外稅務金額。

數據顯示，在房屋平均價格與家庭收入中位數較高的較富裕地區，差距更大。灣區人口最多的25個城市，平均差距最大的是半島與南灣的矽谷地區：山景城1萬3900元、桑尼維爾1萬3520元、紅木城1萬422元、聖他克拉拉1萬74元、舊金山的平均差額為9984元。

康曲柯士達縣東邊三個地區的差額最低，比茲堡(Pittsburg)平均差額為每年2184元、安蒂奧克(Antioch)2597元、列治文(Richmond)2605元。

查看差額最大的灣區城市時，房屋價值與13號法案節稅之間的相關性特別顯著。阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，每年平均「差額」最高、略高過3萬5000元。洛斯阿圖斯山(Los Altos Hills)以2萬9000元位居第二、巴洛阿圖以約2萬5000元排名第三。

東灣有三個地區的年度差額最低，Discovery Bay年度差額僅有1380元，Oakley約為1670元、布倫塢(Brentwood)1740元。

數據闡述了柏克萊加大特納住房創新中心研究顧問暨可負擔住房與城市政策教授芮德(Carolina Reid) 指出的差異：13號法案不成比例地導致富有、年長、非西班牙裔白人屋主擁有自己房屋的時間更長。她認為，整體而言，這是一種倒退，增加族裔貧富差距，並可能導致工薪家庭更難擁房。

不過，另一方面，芮德補充說，13號法案「保護老年房主免受房產稅大幅增加的影響。」尤其是在房價上漲的情況下。她說明，對於老年人來說，尤其是固定收入的低收入年長者，在沒有某種上限或其他救濟計畫的情況下，就將房產稅的增加與房價掛鉤連結，可能會影響他們留在原有房屋的能力。

灣區 房價 房地產

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