灣區中位數房價 上漲32% 聖荷西大都會區2020年來增長39%

根據「Zillow」數據，自2020年初始至2022年4月，舊金山-屋崙-海沃都會區，房價中位數自110萬元增至149萬元，約上漲32%。(Getty Images)

灣區 的超高房價 持續多年，使得灣區房市成為「無法負擔」(unaffordability)的代名詞。導因於疫情，房價於過去兩年飆升至更高水平。

根據「Zillow」數據，整體來看，自2020年初始至2022年4月，包括灣區舊金山 、阿拉米達、聖馬刁等縣在內的舊金山-屋崙-海沃都會區，房價中位數自110萬元增至149萬元，約上漲32%。漲幅僅在去年一年之間就上漲20%。在聖荷西大都會區，房價自2020年初以來增長39%，過去一年則增加25%。

若以郵遞區號來看，阿拉米達縣聯合城(Union City)郵遞區號94587的增幅最快為31%。灣區僅有一個郵遞區號94060、位在聖馬刁縣的Pescadero，房價出現負成長、下跌7%。

兩年的新冠疫情拉高全國房地產成本，美國的中位數房價約從25萬元漲至近35萬元，漲幅為38%。

不過，儘管灣區房價大幅成長，漲幅仍略小於美國整體房價漲幅。原因可能是灣區房屋價值已高，加上疫情期間，當地買房人士將範圍移至灣區之外地區，以尋求更多空間與更好價格，也就是經濟學家所謂的「甜甜圈效應」(the doughnut effect)現象。

灣區房價約於2012年開始穩定爬升，並於2007-2009年經濟衰退之後，房價下跌幾年。但是，過去兩年，即使是在特別昂貴的都會區，由於全國性的房屋庫存短缺，灣區房市待售房屋短缺情況更為嚴重，導致買房成本增高。「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors )2022年2月報告發現，在舊金山與聖荷西，每1206戶收入約為中等收入的家庭，在他們可負擔的價位範圍內，只有一間房屋在市場上出售。

低庫存加上在疫情期間，人們花更多時間在家中、買房需求增加，都驅動灣區房市瘋狂競標戰，但也導致許多家庭、甚至是一些較富裕家庭，離開灣區而遷往鄰近地區如酒鄉納帕與太浩湖地區，卻加劇當地買房競購戰，引起當地長期居民憤怒。

舊金山與聖荷西都會區房價於過去一年分別上漲20%與25%，短時間內大幅增長。漲勢與美國房市整體漲幅21%相符，僅低於部分主要大都會區，例如德州奧斯汀，當地房價上漲38%。

郊區房價漲勢在灣區明顯可見。舊金山房價僅增長13%，鄰近城鎮例如布利桑納(Pleasanton)、聖拉蒙(San Ramon)房價分別上漲29%與30%。舊金山房地產經紀人艾斯卡蘭特(Ronnie Escalante)表示，人們重視地點，也重視生活品質。

不過，有部分跡象顯示，房價上漲速度正在放緩，部分原因市因為聯儲局貸款利率上升以因應通膨。但是，專家認為，目前房市需求相當高、庫存低，這些因素都不太可能導致房價下跌。