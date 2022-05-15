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房貸利率狂飆 仍難拉低灣區房價

編譯組／灣區綜合電
近來房貸利率持續攀升，十年多來首次超過5%。但幾乎沒有跡象顯示，利率上升將導致灣區房價在短期內顯著下降。(Getty Images)
近來房貸利率持續攀升，十年多來首次超過5%。但幾乎沒有跡象顯示，利率上升將導致灣區房價在短期內顯著下降。(Getty Images)

近來房貸利率持續攀升，十年多來首次超過5%。然而，幾乎沒有跡象顯示，利率上升將導致灣區房價在短期內顯著下降。

30年期固定貸款平均利率於上周達到5.11%、高於今年初的3%。原因是聯準會試圖漲息以因應持續通貨膨脹。在灣區房價創下歷史新高之際，房貸利率快速上漲促使買房變得更加昂貴。

但是，專家表示，低房屋庫存與高收入購房者積極加入競購戰，將阻止灣區的房價下跌。東灣房地產經紀人高登(Andrea Gordon)表示，只要超級不平衡的低房屋庫存情況存在，貸款利率就不太可能對房價產生太大影響。

房地產上市網站「Redfin」首席經濟學家費爾維瑟(Daryl Fairweather)表示，有一些早期跡象顯示，需求正在放緩。她指出，購屋貸款申請正在呈現下降趨勢。在灣區與洛杉磯等昂貴沿海市場尋找待售房屋的搜尋，也在減少當中。儘管如此，這些現狀都尚未轉換成為降低房屋售價。根據Redfin，舊金山3月份房屋中位售價為150萬元，比去年同期增長9%。

專家表示，低房屋庫存與高收入購房者積極加入競購戰，阻止灣區的房價下跌。(Gett...
專家表示，低房屋庫存與高收入購房者積極加入競購戰，阻止灣區的房價下跌。(Getty Images)

東灣房市「些許」降溫

「三谷房地產經紀人協會」(Delta Association of Realtors)會長麥卡倫(Patrick McCarran)則已經見到東灣房市出現「些許」(slight)降溫。他表示，今年稍早貸款利率開始攀升之前，待售房屋可吸引超過十個報價，現在則約僅能有五個或更少買房出價。房屋也通常在市場停留時間更長。

麥卡倫指出，舊金山與聖荷西的首次購屋者與遠程工作者尋找寬敞的獨棟住房，仍推動三谷地區購房需求，東灣是是灣區可負擔房市之一。儘管這些地區的掛牌房源，近來普遍可見到購房出價減少，但仍有足夠購屋者提出具有競爭力的報價，以阻止房價下跌，仍見到具競爭力出價推高價格。

買氣緩是因為「累了」

「ProMortgage」貸款經紀人拜爾(Liz Bayer)表示，買家近期對買房下標的猶豫，似乎是源自於疲憊，而非因為貸款利率上升。灣區是全國最具競爭力的房地產市場之一，可提出高於售價的現金購房買家，皆為灣區頂端購房者。也導致其他購房者難以透過貸款審批程序，與全現金報價速度競爭。

她認為，購房者暫時退出市場，是因為他們對房屋出價無法被接受而感到沮喪，即使他們出價更高，但隨後若有可以全現金支付的買房者出現，則無法與其競爭。

費爾維瑟表示，最近貸款利率上升、增加了每月支付貸款成本，並可能導致購屋者尋找更可負擔地區、例如沙加緬度或中谷地區買房。根據Redfin計算器，購買77萬5000萬元房屋(加州房屋中位價)，在年初以3.11%的平均貸款利率支付時，每月繳交貸款為3600元。若在最新貸款平均利率值5.11%，同一名買家的月付額增為4320元。

東灣獨立貸款經紀人梅森(Chris Mason)表示，較高利率不太可能對高收入購房能力產生影響，他們的薪資可跟得上通貨膨脹上升步伐。但是，中產階級受到通膨與利率上升的擠壓最大。

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