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灣區居民搬家 逾7成不想走遠

編譯組／灣區綜合電
在「Redfin」網站用戶尋找灣區以外的遷移房源都會區域中，沙加緬度以20.4%位居榜首。(Getty Images)
在「Redfin」網站用戶尋找灣區以外的遷移房源都會區域中，沙加緬度以20.4%位居榜首。(Getty Images)

疫情已超過兩年，灣區加州持續見到前所未有的人口下降，外移是推動此一趨勢的主要原因之一，但灣區居民現在到底希望搬到何處？根據「Redfin」今年最新遷移數據，大部分灣區找房用戶並未在離家太遠地方搜索房源，有超過四分之三(76.3%)民眾仍持續尋找灣區待售房屋。

這項報告結果與「紀事報」分析2020年美國郵政服務數據結果相符，其顯示灣區72%地址變更、是轉到灣區其他縣。

洛杉磯居次、西雅圖第3

「Redfin」網站尋找灣區以外房源的用戶，被稱為「原有離開者」(origin leavers)，在吸引他們遷移的都會區域中，沙加緬度以20.4%位居榜首，其次是洛杉磯有12.5%。此一現象也證實美國郵政服務2020年數據的一個趨勢，顯示儘管移出居民普遍存在，但只有一小部分灣區居民離開加州。

Redfin數據專注在2022年第一季度網站上、所謂灣區聖荷西都會區搜房歷史紀錄，其定義包括聖荷西、舊金山與屋崙。

Redfin首席經濟學家馬爾(Taylor Marr)表示，沙加緬度有最多居民想遷往，其來有自，因為加州首府提供更多可負擔房屋，搬到當地民眾若有需要，仍可「與灣區保持緊密聯繫」、「可一個月一次到灣區開會」。

灣區以外搜索房屋次數第三高的目的地是西雅圖、占5%。馬爾指出，華盛頓州人口最多城市西雅圖，已可見到來自灣區民眾搬到當地的「漣漪效應」(ripple effects)，當地房價已「達到創紀錄水平」。同時，西雅圖現況看起來，就像是灣區約八年前的情況。

馬爾表示，灣區於2014年看到最多搬入居民，當時許多本土與國外人士搬到灣區從事科技業工作。然而，隨著西雅圖、丹佛、奧斯汀與波特蘭等城市，對科技業人士更具吸引力，此一趨勢於2015年開始轉變。搬到加州人數開始變少。疫情與聯邦政策更加速加州人口減少。

不過，灣區高房價似乎不受疫情與人口變化影響，即使貸款利率上升，買房競爭依然相當激烈。儘管疫情期間灣區部分地區的租金下降，但仍為全國最高，租金並在舊金山等主要城市已有所反彈。不斷上升的通貨膨脹已導致以高生活成本聞名的灣區，更加難以負擔。

灣區 加州 西雅圖

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