「終身保留不動產」交易 馬連縣婦人半價賣屋 回饋社區

為了回饋社區，馬連縣雷耶斯角居民以不到市價一半的價格將房屋買給信託基金。圖為雷耶斯角著名的蒙特利柏樹拱門。（Getty Images）

對馬連縣雷耶斯角（Point Reyes）居民羅勃（Bobbi Loeb）而言，決定將養大兩名子女的房屋賣給土地信託基金，不僅具有經濟意義，也具有社會意義。

在30多年前買下這棟外形奇怪的平房前，羅勃記得當時在北灣當房客是場「夢魘」，因此想盡辦法買了房子。去年一個夜晚，羅勃因為擔心付不出維修房子的錢，無法成眠。

今年1月，這位81歲的退休學前班教師決定把房子賣給西馬連社區土地信託（Community Land Trust of West Marin，簡稱CLAM），這是一個專門從私人高價房地產 市場購買物業，將物業轉換成可負擔住房的機構。這筆交易讓羅勃今後可以在無需支付費用的情況下，在這棟房子安度餘生，之後再將這棟房子轉給無法負擔高住房成本的人。

住在西馬連縣46年的羅勃說：「這裡是我的社區，我想為它盡一份心力。」

對許多加州家庭來說，把還清大部分或全部貸款 的房子傳給下一代，是累積財富的最大機會。羅勃表示，她的子女支持她這項放棄部分經濟收益的計畫。她也視這是讓她能夠在黃金歲月中安穩過日子的機會，同時也能留下一些東西給其他努力擠進這個日益遙不可及的房地產市場的人。

羅勃以55萬元賣出她這棟有三個房間、占地1英畝、被群山和松柏環繞的平房。根據房地產Zillow的估價，這棟房屋現在市價應該超過100萬元。羅勃表示，據她所知，她的房子是150年前由雞舍改建的。

這是CLAM新「就地養老」計畫（Age-In-Place）做成的第一筆交易，也是土地信託和社區團體嘗試緩解灣區 住房危機的另一種方式，其他還有屋崙的股權導向房屋所有權，以及從矽谷投資人手中奪回整個公寓所有權。

Zillow估計，人口只有895人的雷耶斯角，去年房價上漲22%，目前平均房價約160萬元。但與灣區其他熱門旅遊地點類似，當地家庭平均所得只有約7萬4000元，刺激了對稀少的可負擔住房的需求。

CLAM計畫經理羅佩茲（Ruth Lopez）表示，雷耶斯角居民的收入完全無法跟上住房成本上漲的速度，他們管理的18個限制收入的出租單位有200人在候補名單上。

羅佩茲說：「這裡人口的平均年齡為65歲，我們認為，或許有一些老人家房屋價格不斐，但手上沒有現金可用。因此，由我們買下他們的房屋，幫助他們留在自家安度晚年，可能是最好的策略。」

根據這項稱為「終身保留不動產」（retained life estate）的交易，羅勃可以在無需再支付房屋貸款的情況下，繼續住在她的房子裡，同時還可從這棟房屋的兩個小出租單位賺取收入，然後在她過世後，再把房子改為可負擔住房。此外，CLAM還為她支付了稅金和房屋裝修費用。

羅勃說：「如果沒有可負擔住房，我不知道這個小鎮如何生存，這也是我可以遺留給後世的東西，對吧？」