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房價瘋漲… 想在灣區買房 年薪「至少23.5萬」

編譯組／灣區綜合電
灣區房地產經紀人表示，想在灣區任何地區買房，平均年收入必須達23萬5000元。這個情況相當瘋狂。(美聯社)
灣區房地產經紀人表示，想在灣區任何地區買房，平均年收入必須達23萬5000元。這個情況相當瘋狂。(美聯社)

「柏克萊加大特納住房創新中心」(Terner Center for Housing Innovation)4日公布報告顯示，與美國其他地區相比，在灣區工作的收入可能較高，但對中產階級居民而言，因為房價相對較高，越來越多人放棄買房。

灣區家庭收入在8萬元至16萬5000元之間、符合「中等收入」(middle income)資格，具體取決於地點與家庭規模，相較之下，全國中等收入為6萬7521元。根據報告，即便在疫情房屋競價戰之前，收入也不足以追趕上高漲房價：2019年舊金山售出房屋中，僅有24%處在中產階級買家能夠承受的價格範圍。

那些身處灣區瘋狂房地產市場的人表示，自從新冠病毒顛覆了日常生活以來，進入房市門檻只會越來越高。潛在買家正借取現金購房或搬到更遠的地方。灣區擁有自住房的居民積極保有房屋。那些無法買到房子者，則花更多錢租房，不平等情況加劇，增加包括教師在內的必要工作者(essential workers)對房價升高擔憂。

灣區房地產經紀人Tim Yee表示，想在灣區任何地區買房，平均年收入必須達23萬5000元。這個情況相當瘋狂，對房屋首購者來說，除了有非常富有的父母，否則非常困難。

根據報告，截至2010年，舊金山有47%待售房屋是中產階級(定義為當地中等收入80%-120%)買家可以負擔。阿拉米達與聖他克拉拉縣的可負擔待售房屋減少，分別自2010年的近70%與63%，下降至2019年約30%。

數十年來房價持續上漲，史丹福大學「經濟政策研究所」經濟學家杜根(Mark Duggan)表示，「小突破點」(little breaking points)越來越難以忽視。範圍自卡車司機到教師等人員離開加州，到當地工人短缺。

根據特納中心報告，灣區1940-1960繁盛時期，家庭平均收入約1萬5000元，約同等於今日的14萬元。平均月租金約為80元、或約等於目前的760元。過去，住房成本與收入基本上相符，工廠工人、教師、護士與廚師花費不到三分之一收入用於住房。時至今日，截至2019年，灣區房屋中價位約為100萬元，報告發現，有39%灣區中產階級屋主將超過30%收入用在住房。

對租房者來說，成本負擔更高。2019年有約49%灣區中產階級租房者，將收入的較高部分花在住房上。特納中心政策主任賈西亞(David Garcia)表示，隨著成本持續上升、收入並未增高，壓力推動更多灣區工作者離開。這不僅是沿海地區的問題，住房可負擔問題已滲透到加州更多郊區與鄉村。

截至2019年，整個加州約有52%中等收入居民擁有自住房，低於2000年的59%以上。加州有近三分之二非裔中產階級家庭租屋，白人家庭的此一比率為37%。報告歸因於平均薪資較低、住房貸款歧視與種族主義住房法規等因素。

除了收入之外，報告也強調灣區嚴重缺乏新房與不成比例的昂貴住房。目前，加州人均住房數量最少、排名第49，每1000人擁有358棟現存房屋，全國平均水平為419間房。

在灣區工作的收入可能較高，但對中產階級居民而言，因為房價相對較高，越來越多人放棄...
在灣區工作的收入可能較高，但對中產階級居民而言，因為房價相對較高，越來越多人放棄買房。(Getty Images)

灣區 加州 房價

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