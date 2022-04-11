不確定因素增加 灣區2月房市稍降溫

根據房地美數據，利率穩定上漲，標準30年期固定抵押貸款利率已自去年3.2%升至4.7%。(Getty Images)

灣區 2月份房市較為冷卻，導因於房價 持續上漲、待售屋少、全球動盪與股市下跌，讓潛在買家不安。根據「CoreLogic」數據，2月份房屋銷售比去年同期減少近20%，其中最昂貴的縣：聖他克拉拉、聖馬刁與舊金山的房屋銷售減少幅度最大。於此同時，現存房價比去年上漲17%、超過灣區九縣房價中位價110萬元。

財務不確定性，導致灣區買家在重大投資卻步。今年前幾個月股價下跌，也削減許多科技專業人才財富。根據房地美(Freddie Mac)數據，利率 穩定上漲，標準30年期固定抵押貸款利率已自去年3.2%升至4.7%。「矽谷房地產經紀人協會」(Silicon Valley Association of Realtors)會長卡維尼斯(Brett Caviness)表示，人們購買力已經下降，最大的問題是不確定性。

在全國範圍內，房地產市場一直處在創紀錄水平。根據CoreLogic數據，過去12個月房價增長20%，每個月都有兩位數漲幅。CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，房屋需求仍然強勁，約有十分之八的房屋價高於掛牌價，只是庫存不足。隨著價格與利率穩步上漲，買家擔憂，此時的需求可能會減少。CoreLogic預估，未來數月更高利率與房價，將導致市場降溫。

灣區房市目前仍嚴重傾向賣家。灣區所有九個縣皆報告兩位數的房價同比增長。聖他克拉拉縣2月份轉售房屋中位價上漲29%至165萬元；阿拉米達縣上漲28%至120萬元；舊金山上漲22%至183萬元。康曲柯士達縣房價上升15%至85萬元；聖馬刁縣房價上漲12%至179萬元。

不過，房價上漲，現存房屋銷售卻放緩。與去年2月相比，舊金山房屋銷售情況銳減27%、聖他克拉拉縣減少25%、聖馬刁縣下跌24%。公寓與新屋銷售也出現下滑。

灣區房屋經紀人指出，房價逐月上漲，待售房屋數量有限，導致部分購屋者退出市場。一些人正在等待更好的條件與選擇，其他人則正尋找連棟房屋與公寓。留下或離開灣區的疑慮，也籠罩許多潛在買家。

卡維尼斯說，客戶自問：「在矽谷付出多長時間的代價是值得的？」他看到客戶將連棟房與公寓視為比獨棟房屋更便宜的選擇。在疫情期間，狹小生活區與公共空間已失寵，但首次購屋者會發現連棟房與公寓更符合預算。2月份灣區公寓中位價為79萬6000元。

對買家來說，選擇有限、競爭激烈。布利桑頓經紀人庫妮亞(Sheila Cunha)預計春天銷售旺季有更多房屋上市，有更多庫存，「但是，買家越來越害怕。」她指出，買家持續想要可立即入住的房屋，翻新與升級的房屋卻是更高售價。利爾摩一棟位在繁忙街道的三房兩浴房屋掛牌價79萬9000元。新整修廚房與對灣區首購者來說的誘人價格，吸引十多個報價，最終成交價為92萬5000元。