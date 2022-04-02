兩性薪資大不同 舊金山男性「購屋能力」高女性4倍

調查發現，舊金山男性的購屋能力是女性的四倍。（美聯社）

根據房地產網站Zillow的估計，受到性別薪資差距的影響，男性平均負擔得起購買舊金山 6.3%的房屋，而女性平均只負擔得起舊金山1.47%的房屋。在全國整體上，男性和女性負擔得的房屋比率高出許多，男性為57%，女性為39%。

美國男女在舊金山能負擔得起的房屋如此之少，是當地住房危機迫使許多居民出走和流落街頭的明證。儘管舊金山已頒布男女同工同酬的法令，但男女購屋能力巨大的差別，顯示女性要購屋仍比男性困難許多，。

這項統計使用Zillow的房價數據和人口普查 收入數據，來決定一個地區中位數收入、在個人企業工作的男女負擔得起的房屋比率有多少。Zillow把可負擔定義為：支付頭期款和房屋保險後，每個月支付的房屋貸款金額占收入的30%或以下。

根據Zillow的計算，在舊金山的個人企業領域，男性中位數年薪為7萬8100元，女性為6萬零700元，等於男性每賺1元，女性賺0.78元。儘管差距明顯，但比美國整體差距小。美國男性中位數年薪為5萬3000元，女性為3萬8600元，等於男性每賺1元，女性只賺0.73元。

然而，這個差距在聖荷西 反而變大，當地男性中位數年薪為9萬1500元，女性為6萬1800元，等於男性每賺1元，女性只賺0.68元。Zillow計算出，賺中位數年薪的聖荷西女性只負擔得起當地0.2%的房屋，男性則負擔得起3.3%的房屋，負擔能力是女性的16倍。

調查還發現，少數族裔的性別薪資差距更大。根據人口普查數據，2020年白人男性每賺1元，白人女性賺0.79元。與同族裔男性相比，非裔女性只賺0.64元，西語裔女性只賺0.57元。

不過，丕優研究中心（Pew Research Center）最近發現，美國部分大都會區30歲以下女性的收入略高於同年齡男性，例如紐約和華盛頓特區。