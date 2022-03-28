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住房負擔力惡化 麥賽德、聖地牙哥恐成「下個舊金山」

編譯組／灣區綜合電
聖地牙哥是加州最熱門的主要房屋市場，當地擁有較便宜的南加州陽光選擇，以及全年戶外生活，房價已快速追趕。(Getty Images)
聖地牙哥是加州最熱門的主要房屋市場，當地擁有較便宜的南加州陽光選擇，以及全年戶外生活，房價已快速追趕。(Getty Images)

舊金山房地產市場有許多原因惡名昭彰：房價十年內幾乎上漲雙倍，新房建設不足以達到需求。但是，舊金山房市的可負擔危機似乎也出現在其他大都會區，根據「紀事報」數據分析，針對住房負擔能力及庫存量，全美至少有十個城市可能很快成為「下一個舊金山」(the next San Francisco)，包括聖地牙哥、北卡首府洛麗(Raleigh)、蒙大拿州城市米蘇拉(Missoula)。

Zillow發言人羅爾(Tyrone Law)表示，疫情已兩年多，美國房市幾乎變化到無法辨識，待售房屋數量減少了近一半，價格上漲三分之一，並正在上漲中。基本供需原則仍是當前房市狀況的主要驅動力。

過去兩年，房價在未預期上漲地區飆升，導致房屋庫存短缺，因為民眾離開大城市，在郊區與鄉村尋找更多空間與更便宜房價。根據Zillow數據，在全國範圍內，1月份房屋價值的年漲幅達到創紀錄的20%；同一期間，房屋庫存下降至42%創紀錄低點。2020年2月至2022年2月期間，相關數字更令人震驚：庫存下降48%，房價上漲32%。

羅爾指出，推動房價上漲的主要因素，包括經濟大蕭條後的十多年建設不足，導致房屋庫存短缺；千禧一代與嬰兒潮一代民眾的房屋競爭。低貸款利率與有更多人可能疫情期間遠程工作，增加了房屋需求。

在舊金山，建設不足問題在大蕭條前就已開始。數十年來，新房建設缺乏、尤其是可負擔房屋與多戶住宅短缺，一直是問題。部分原因是舊金山市嚴格分區規定與艱難的審批流程。

根據Zillow房屋數據，2022年1月舊金山都會區一般房屋價值略低於140萬元，在全國僅次於聖荷西，庫存率則為0.11%(庫存所指為待售房屋數量)，在全國917個都會區排名第32。自2010年1月至2020年1月，舊金山房價幾乎上漲兩倍至90%；自2015年1月至2020年1月，房價上漲39%。

紀事報分析發現，過去兩年，大型城市與較小都會區的房市出現混合情況，房屋市場變得越來越難以負擔與稀少。

哪個城市將可能成為下一個舊金山？研究指出，加州兩個都會區可能出現在名單：麥賽德市(Merced)與聖地牙哥。麥賽德疫情期間的房屋庫存下降近50%，平均每1000人擁有約1.5棟房屋。一般典型房屋價值自2020年1月至2022年1月增加了約42%。

麥賽德市房價2020年1月至2022年1月上漲約42%。麥賽德與其他聖荷昆部分區...
麥賽德市房價2020年1月至2022年1月上漲約42%。麥賽德與其他聖荷昆部分區域及中谷地區的吸引人之處，是因為人們離開灣區尋求更多可負擔價格的房屋與空間。(圖取自麥賽德市府官方臉書)

Zillow數據部門發言人克雷默(Matt Kreamer)表示，麥賽德與其他聖荷昆(San Joaquin)部分區域及中谷地區吸引人之處，很大部分是人們離開灣區尋求更多可負擔價格的房屋與空間。

克雷默指出，聖地牙哥則是加州最熱門的主要房屋市場，為全國領先城市之一。過去兩年，聖地牙哥房價上漲44%，相較之下，灣區房價漲幅25.8%。房價仍低於洛杉磯，但隨著當地擁有較便宜的南加州陽光選擇，以及全年戶外生活，房價已快速追趕。

名單上還有華盛頓州多個城市，位在昂貴西雅圖都會區之外，擁有「更可負擔房價與自然美景」。猶他州鹽湖城與較南邊的大城市普羅沃(Provo)也在名單中，是楊百翰大學所在地。蒙大拿州大學城米蘇拉亦上榜。

房價 舊金山 聖地牙哥

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