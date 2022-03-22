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87.1億 矽谷去年商業房地產市場交易額創新高

編譯組／聖荷西21日電
世邦魏理仕最新報告指出，矽谷2021年的商業房地產總交易金額創下有史以來最高。（Getty Images）
世邦魏理仕最新報告指出，矽谷2021年的商業房地產總交易金額創下有史以來最高。（Getty Images）

全球最大商業房地產服務企業世邦魏理仕（CBRE）的最新報告指出，矽谷2021年的商業房地產購買金額創下有史以來最高紀錄。

報告表示，科技巨頭、投資人和房地產開發商去年爭先恐後斥資搶購矽谷辦公大樓和研發物業，年度總交易金額高達87億1000萬元。世邦魏理仕發言人強森（Sara Johnston）指出，根據調查及他們與Real Capital Analytics收集到可追溯回2002年的數據，這個交易金額是矽谷有史以來的最高紀錄。

在新冠疫情引發經濟不確定性的情況下，投資人減少了交易活動，矽谷商業房地產市場2021年的好景氣是自2020年以來的一大轉變。世邦魏理仕說：「由於需求被壓抑許久，導致去年一下子出現132筆交易，交易總面積達1510萬平方呎。」

矽谷去年商業房地產的總交易額比2020年的48億1000萬元高出81.1%，也比最近五年（2017年到2021年）的平均交易額63億9000萬元高出36%。

數據顯示，矽谷2021年的辦公大樓交易額增長速度低於研發物業。矽谷去年的辦公大樓總交易額為48億3000萬元，比2020年的29億6000萬元高出63.2%，但是，研發物業去年的總交易額為38億8000萬元，比2020年的1億8500萬元高出109.7%。

世邦魏理仕專家認為，矽谷辦公大樓和研發物業市場的交易將保持強勁，因為需求有持續存在的趨勢。他們說：「流入矽谷商業房地產市場的資金應該會繼續增加，科技和生命科學企業會加大招聘力度，加上員工正在重返辦公室，他們需要更大的辦公空間。」

聖他克拉拉縣2021年最大的一筆商業房地產交易，是12月以7億8000萬元成交的北聖荷西Coleman Highline科技園區三棟辦公大樓，買家是一家總部位於倫敦的投資公司，大樓目前租給雅虎使用。

然而，世邦魏理仕指出，隨著通貨膨脹加劇，經濟不確定性再次逼近眼前，可能扼殺房地產市場的活動。但是，他們也指出，跡象顯示，矽谷2022年的商業房地產交易會持續熱絡，因為「今年頭兩個月已完成了七筆重要的交易」。

矽谷 房地產 投資

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