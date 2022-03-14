舊金山市場街中區 新住房單位搶手

隨著新冠病例開始減少，舊金山市場街中區開始活絡起來，居民們正搬進這個長期陷入困境的市區主要街道中心地帶。(Getty Images)

舊金山 市場街中區(Central Market Street)疫情 期間僅有空蕩蕩辦公室與關閉零售商店，還有糟糕的露天毒品交易；但自2月以來，隨著新冠病例開始減少，前往市場街中區開始活絡起來，居民們正搬進這個長期陷入困境的舊金山主要街道中心地帶。

「Prism」複合社區位在1028 Market St.、共有193個住房單位，約於六周前開放、已有36個單位租出；隔壁地址在50 Jones St.有301個住房單位，於疫情最黑暗期間首次登場，現在已有85%已租出；東部街區950 Market St.的「Serif」公寓的潛在買家增加，242間公寓中已有50間已售出。

負責監督「Prism」社區開發的「奧林匹克住房集團」(Olympic Residential Group)總監特坦鮑姆(Adam Tetenbaum)表示，可以見到許多人是第一次搬到舊金山，公司要求他們儘快回到辦公室。

CBRE研究總監Colin Yasukochi表示，隨著部分公司計畫於3月重返辦公室，住房建築項目將受益於新聘人員搬到舊金山。(Getty Images)

多年來，隨著Dolby、ZenDesk、Twitter、Square及Uber等科技公司空置或未充分利用建築大樓，沿著中央市場街區(Central Market Street)的數千間住房，被認為是十幾年前街區積極發展過程當中，所缺乏的要件。數萬名員工將創業精神從金融區等地轉至舊金山市中心，帶來零售、餐館與蓬勃發展的藝術街景。

但是，儘管在中央市場街西側建造約2000間住房單位，其中包括100 Van Ness、「Trinity Place」與「Nema」等社區，但在Mason與Jones街之間的市場街開發計畫在審批過程進展緩慢。因此讓多個標誌性住房項目錯過科技產業發展，導致住房項目是在疫情期間，辦公大樓空無一人且人流稀少，並在商店關閉情況下開放入住。

由「奧林匹克住房集團」與「Tidewater Capital」共同合資開發的1028 Market St.社區，期望能吸引辦公室員工重返舊金山與新投資結合，啟動停滯不前的市場街區。並且已經有了一線光亮。

「宜家」(Ikea)斥資2億6000萬在945 Market St.建造購物中心。一家新旅館以及位在950 Market的「Serif」公寓，也將於今年夏天開幕；下周，舊金山市最大「Whole Foods」市場也將在8th街與市場街口開幕，這是擁有1900個住房單位「Trinity Place」項目的一部分。

一些已關閉餐館也正在尋找新生機：地點位在1001 Market前身是「Homeskillet」、現改成「Gai Chicken & Rice」」；988 Market St.前身是「Popson's Burgers」、即將成為法式與地中海餐廳「Fayala」。

建商Prism目標是吸引較年輕且注意價格的員工。住房建築提供13個月租約、八周免租金 ，即便沒有折扣租金，其住房單位價格也具競爭力。最平價的一室公寓(studios)月租2275元、低於城市平均租金2423元；一房(one bedrooms)租金起駕3300元、略高於城市平均租金、但低於其他類似Prism擁有豐富設施的建築，其擁有大型屋頂花園、健身房與娛樂空間。

根據房地產經紀商「世邦魏理仕」(CBRE) 數據，舊金山租金過去一年上漲9%，疫情第一年下跌約25%。目前租房入住率為95%。研究總監Colin Yasukochi表示，部分公司計畫於3月重返辦公室，例如Prism這樣住房建築，將受益於新聘人員搬到舊金山。