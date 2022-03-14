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灣區房租 回升至接近疫情前水平

編譯組／灣區綜合電
分析家表示，隨著白領階級員工被催促至少有部分時間返回辦公室，今年春夏租金可望持續攀升。(Getty Images)
分析家表示，隨著白領階級員工被催促至少有部分時間返回辦公室，今年春夏租金可望持續攀升。(Getty Images)

根據「Apartment List」最新數據，截至2月，聖馬刁租金比去年同期上漲17%，一房公寓中價位租金為2370元、兩房公寓為3220元。這是灣區租金最大年度漲幅，分析家表示，隨著白領階級員工被催促至少有部分時間返回辦公室，今年春夏租金可望持續攀升。

Apartment List基於人口普查局數據與網站出租列表趨勢分析發現，舊金山租金比去年2月上漲近16%，一房公寓中位數租金為2340元、兩房為2710元；灣區其他郊區與通勤樞紐租金也出現大幅上漲，包括聯合市上漲15%、柏克萊上漲13%、紅木城租金上漲13%。Apartment List資深副研究員沃諾克(Rob Warnock)表示，現在灣區正式進入繁忙租房季節。

沃諾克指出，灣區獨特之處，在於它是唯一一個租金價格尚未達到疫情前水平的主要大都會區。舊金山與聖荷西都會區租金仍比2020年3月低5%。這個現象與其他低生活支出的疫情重點城市，形成強烈對比，例如邁阿密過去兩年租金飆漲25%，兩房公寓中位數租金為2098元；北卡羅萊納州山區小城租金飆升33%。

灣區租金回升，已快接近疫情前水平。(Getty Images)
灣區租金回升，已快接近疫情前水平。(Getty Images)

然而，加州租金在疫情之前已是全美最高。部分離海岸較遠城市、如沙加緬度與南加州內陸帝國(Inland Empire)租金已超過2020年3月水平。在灣區，由於對通貨膨脹與全球經濟動盪擔憂、以及即將到期的疫情保護措施，租金再次上漲，更彰顯不同工作與收入階級租房者之間差距正在擴大。

Apartment List另一項分析發現，截至2019年，有近30%從事無法遠距工作的居民，包括零售店員、餐飲服務人員、建築工人等，受到住房嚴重「成本負擔」(cost burdened)，代表著他們有近30%收入用在支付住房費用。相較之下，僅有19%在IT、會計、辦公室行政產業的遠程工作者，三分之一收入用於房屋支出。

儘管租金上漲對商業發展有利，但聖馬刁房屋經紀人史坦(Joseph Stein)擔心長期租賃市場發展，例如較大型房地產投資者大規模購房，以及在半島缺乏提供弱勢租客的可負擔住房選擇。已有多年時間，他曾聽說有當地消防員從雷諾通勤的故事。

加州州長紐森本周推出計畫，期望大幅增加建造新住房數量。至2030年，州府將指示地方政府建造250萬間新房，其中至少有100萬間須留給中低收入居民。

儘管灣區許多城市長期以來、一直未能實現政府住房建造目標，但並未受到太大罰責。官員們表示，租房者與潛在業主面臨巨大壓力，迫使加州採取更強硬立場並制定新懲罰措施。報告指出，加州250萬個住房單位目標不再是紙上談兵，是期待針對真正新住房單位的分區、許可批准與建造。

租金 灣區 加州

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灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

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