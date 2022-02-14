灣區9縣疫期房價 馬連縣漲最快 最大漲幅達49.7%

灣區疫情期間房價上漲最快的社區在北灣馬連縣，提供大量戶外活動，距離購物與餐廳也僅有10分鐘路程。(美聯社)

疫情 期間，由於人們離開大城市尋找更多空間，灣區 房市爆炸性增長。「紀事報」分析房產上市公司Zillow房價 數據，找出灣區九縣2019年12月2021年12月期間，房價平均增長最快的社區，發現市中心以外社區房價出現大幅增長，也集中在被認為是灣區可負擔標準房價的地區。

市區外社區有更多空間、美麗景緻並靠近戶外設施，包括步道和公園，其中許多房屋地點與零售商店與餐廳相當靠近，方便前往主要街道。Zillow發言人克里莫(Matt Kreamer)表示，隨著購房者在「待售房屋數量處於歷史最低水平」情況競標買房，全國房屋價值正爆炸式增長，推動因素包括更多空間需求、私人庭院、便利設施或交通。

負擔能力是關鍵因素。疫情前，許多買家尋找到舊金山與南灣有合理通勤距離的房屋，但是，遠距辦公改變了這一點。克里莫指出，過去兩年，可見到灣區朝向可負擔房屋目標前進，渴望用金錢換取空間。

買家考慮在馬連縣、阿拉米達或納帕縣購房，而非決定在城市裡租房並繼續存錢購買小公寓。對於30幾歲的大部分千禧一代來說，更是如此。部分在疫情期間飆漲的灣區社區房價已經很貴，現在買家比賣家多，更推高價格。

以下是灣區各縣在疫情期間房價上漲最快的社區，從增長率最高到最低排名：

‧馬連縣諾瓦度(Novato) Bel Marin Keys社區

2019年房價100萬7000元、2021年房價150萬7000元，漲幅49.7%。該社區約有700間房屋，位在瀉湖或諾瓦度溪流附近。由於提供大量戶外活動，包括划船、皮划艇、健行與騎車，吸引許多人前來置產。距離購物與餐廳也僅有10分鐘路程。

‧阿拉米達縣屋崙紅木高地社區(Redwood Heights)

2019年房價96萬9000元、2021年房價137萬3000元，漲幅41.7%。疫情期間紅木高地社區吸引更多買家注意，許多人希望自屋崙其他地區首購房屋升級的家庭。社區位在山上的東屋崙社區，有郊區感覺，也離城市與其他便利設施不遠。

‧康曲柯士達縣列治文May Valley社區

2019年房價57萬2000元、2021年房價80萬5000元，漲幅40.7%。社區位於列治文東北部，兩側是公園、休閒區與保護區。

‧聖他克拉拉縣聖荷西Blossom Valley社區

2019年房價97萬8000元、2021年房價133萬3000元，漲幅36.3%。社區位於聖荷西南邊，享有山麓風景，並非常靠近Westfield Oakridge及Almaden Ranch購物中心，也可快速前往85號與87號公路。

‧聖馬刁縣貝爾蒙(Belmont)Belmont Heights社區

2019年房價216萬1000元、2021年房價286萬3000元，漲幅32.5%。舊金山半島地區最昂貴社區就位在貝爾蒙西邊與聖他克魯茲山脈北邊。社區提供健行步道、公園，鄰近Waterdog Lake & Open Space區。

‧納帕縣納帕Central社區

2019年房價60萬2000元、2021年房價78萬8000元，漲幅30.9%。這個社區位在納帕河西邊，可快速通往市中心並以鄰近納帕河流為特色。

‧蘇諾瑪縣聖他路薩(Santa Rosa)Aston Ave社區

2019年房價44萬4000元、2021年房價55萬4000元，漲幅24.8%。社區位在聖他路薩市中心東南邊，靠近Fairgrounds高爾夫球場與聖他路薩市場購物中心。

‧舊金山Forest Hill社區

2019年房價221萬8000元、2021年房價267萬4000元，漲幅20.6%。社區鄰近許多戶外景點，包括金門公園、戴維森山(Mount Davidson)、雙峰(Twin Peaks)。