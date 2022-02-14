全美房價最難負擔城市 聖荷西、舊金山上榜

上市房屋庫存量創新低，聖荷西與舊金山是美國住房最難以負擔的前十大城市。圖為聖荷西市中心。(圖取自聖荷西市官方臉書)

根據「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)7日公布最新報告，創紀錄高房價 與低庫存，正替購房者造成負擔能力危機。協會資深經濟學家伊維傑洛 (Nadia Evangelou)表示，由於供應有限，負擔能力問題更加突顯；薪資可能增加，但遠不及房價上漲腳步。

報告指出，在全國範圍內，自2019年以來，房價已上漲約30%，一般房屋成本約比疫情 前增加8萬元。於此同時，截至去年12月底，房屋庫存降至約100萬間可供出售的歷史新低。研究發現，持續上漲房價已限制買家可購得的房屋數量，買家的選擇更少，因可供出售的房源明顯減少。

伊維傑洛表示，受到高房價與低庫存影響最嚴重的購屋者，是收入在5萬至7萬5000元之間的民眾。報告發現，這個族群的買家最高可負擔房價為32萬5110元，從疫情爆發前以來，他們能夠負擔得起的房源比例下降6%。研究人員也發現，和2019年相比，這些潛在買家能負擔得起的房源數量，減少63%。

年收入在7萬5000元至10萬之間的購屋者，也受到傷害。此一族群可負擔得起的最多房價為43萬3480元。考慮到房價門檻，這個年收入族群購房者有能力購買全國51%得待售房屋、或為近50萬間房屋中的24萬5300間房。2019年，同樣族群買家可買得起58%待售房。疫情期間，這一收入群體家庭的買房負擔能力降低7%。每65個家庭只有一個可買房源；2019年是每24戶家庭有一個房源可買。

買房地點也是關鍵。報告發現，對於年收入7萬5000元至10萬元之間的購房者來說，可購得房屋最少的城市是聖荷西 ，每3528戶家庭中，僅有一戶可負擔房屋。其次是加州千橡市(Thousand Oaks)與文圖拉(Ventura)、聖地牙哥、洛杉磯、西雅圖、舊金山、鹽湖市與奧斯汀。

部分城市房屋的可負擔性因疫情而改善，例如舊金山、聖荷西與華府。較高收入加上較低貸款利率，以及比其他城市房價上漲速度較慢等因素，促使房屋更可負擔。但由於庫存量創歷史新低，可供選擇房屋也相對減少。與2019年12月相較，舊金山年收入在10萬元至12萬5000元之間家庭，目前可購得房屋數量減少180間。針對12萬5000元至15萬元之間家庭，與疫情前相比，可購得的可負擔房屋減少約300間。

Realtor.com首席經濟學家赫爾(Danielle Hale)表示，一般來說，薪資增加使買家更能負擔得起買房。但由於過去幾年房屋庫存減少，儘管薪資上漲，現今大型科技市場買家實際上可買得起的房屋數量，比前兩年少。

由於持續庫存短缺與利率可能上漲，除非有更多房源供應，否則購房將變得更具挑戰。在聖荷西，每3528戶年收入在7萬5000元至10萬元之間的家庭，僅有一間可負擔房屋。根據皮尤研究中心(Pew Research Center)，聖荷西一個四口之家收入在此範圍內、被視為中產階級。這個數字相當驚人，儘管皮尤研究中心將一般中產階級的收入範圍定於較高的10萬元至12萬5000元之間。