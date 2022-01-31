馬連縣富人區蒂布倫擬蓋新建案 頂級售價近千萬 社區恐慌

曾被譽為2020年加州最富有城市之一的蒂布倫，可能出現33年來第一個大型住房建案。(圖取自蒂布倫官方臉書)

「貝維迪瀉湖區」(Belvedere Lagoon)是位在馬連縣的一個H型水灣，位在蒂布倫半島(Tiburon Peninsula)與貝維迪島(Belvedere Island)之間。曾被譽為2020年加州 最富有城市之一的蒂布倫，可能出現33年來第一個大型住房建案。這個擁有42個住宅單位、混和收入的「Mallard Pointe」開發項目提案，將可能取代原有現存佔地2.8英畝、22個公寓單位的租賃社區。

開發計畫由「Thompson Dorfman Partners LLC」附屬公司擁有，將有包括19間面向瀉湖的住房，以及在該物業陸地一側的23個公寓單位樓房。項目包括五個受到契約限制的可負擔單位。還將包括瀉湖上六個獨棟住房，其中三棟將包含平價附屬住宅單位。開發商朵夫曼(Bruce Dorfman)表示，另外五間公寓將是較小的一房單位，設計上的價格更可負擔。

朵夫曼指出，這個計畫將是在貝維迪瀉湖建造的第一個混和收入開發項目。上一個可負擔住房單位是於1989年開放的11間老人公寓。而更早的一個市場價格的多戶住宅社區則於1969年開放。

開發提案將於下周提交給市府。預估項目平均售價為330萬元。然而，面向瀉湖的住宅，通常售價在500-1000萬元，新項目房價 在社區已引起恐慌，促使社區成立「關心貝維迪明智成長的居民」（Belvedere Residents for Intelligent Growth」組織，簡稱BRIG。

退休 律師漢森(John Hansen)提供聲明表示，該組織嚴重關切這種大規模的濱水區規劃，將會對當地防洪、分區一致性與土壤穩定造成影響。同時，目前住在社區的老人與年輕家庭也擔憂，若現有結構被拆除，他們將面臨被迫搬離出租住房的問題。該組織指出，支持進步，但須明智地進步，正與當地政府合作，確保以環境可持續方式，實現州規定的可負擔適用住房目標，並且保護現有居民與租戶的權益。

開發業主於2020年以2100萬元買進這處地產。他們原先是考慮整修現有單位，這些住房廚房狹窄，浴室迷你並且沒有輪椅通道可進入。還有土壤沉降問題，因為這些住房單位建造在填充的沼澤地上。整修須將房屋抬高6或7英尺。多夫曼透露，由於整修過程複雜，於是思考重新建造。

這個佔地66英畝的瀉湖、居住約280個家庭，由「貝維迪潟湖業主協會」(Belvedere Lagoon Property Owners' Association)管理維護。雖然瀉湖居民可在內陸水域航行與皮划艇，但沒有公共通道。不允許使用機動船。瀉湖上大部分房屋都建於1950年代，儘管許多房屋已被拆除、取而代之是更現代建築。

根據加州規定的「區域住房需求分配計畫」，貝維迪瀉湖區必須於2023-2030年間建造約160個新住房單位。和其他社區一樣，貝維迪瀉湖區也對這個分配提出上訴，他們認為，建設160套新住房對一個小鎮來說，相當困難，當地主要是水域與數個島嶼，並沒有太多空地。「Mallard Pointe」開發提案則是貝維迪瀉湖區唯一新住房計畫。