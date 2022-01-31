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加密貨幣熱潮 前進灣區房地產市場

編譯組／舊金山灣區電
灣區房地產市場是加密貨幣下一個前進的領域。(美聯社)
灣區房地產市場是加密貨幣下一個前進的領域。(美聯社)

加密貨幣漸受到投資人、創投家與傳統銀行的歡迎，並可能開始在灣區房地產市場中扮演其中一個小角色。但是，完全以加密貨幣完成的房地產銷售仍極為罕見。儘管概念較新，房屋買賣雙方已開始考慮加密貨幣交易方式，房屋經紀人也認為是投資機會。

加密貨幣是一種不受政府或中央銀行支持的數位支付形式，可用於買賣商品或線上交易。許多房產買家可能投資不穩定的加密貨幣，快速累積財富籌集頭期款。Redfin去年12月調查發現，有近12%首次購屋者計畫出售加密貨幣購房。根據先前調查，轉向加密貨幣投資的首次購屋者數量，已自2019年5%增至2020年9%。

Redfin首席經濟學家費爾偉瑟(Daryl Fairweather)表示，對首次購屋人士來說，進入市場相當困難。目前灣區獨棟房屋中價位超過100萬元，對於許多年輕夫妻來說，在全國最昂貴房地產市場競爭情況下，省吃儉用儲蓄20萬元做為購屋自備頭款，並不容易。

買家運用加密貨幣進行購房交易，是作為打入中產階級與中上階級的方式之一。矽谷房屋賣家與經紀商提供買家，可用比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)或其他虛擬貨幣報價，考慮以此進行交易。然而，部分灣區經紀人表示，近來並沒有加密貨幣房產交易，線上經紀商Zillow與Redfin發言人透露，幾乎還沒有加密貨幣用於銷售房產的實例。

變動的加密貨幣市場可快速創造或毀滅一筆財富。費爾偉瑟指出，對購屋者來說，有許多風險較小的方式進入房市，包括政府支持新購屋者計畫、無須支付20%的標準首付款，「對大部分人來說，應避免風險。」

但仍有部分人願意承擔風險，接受將虛擬貨幣轉換成有形資產的一種方式。洛杉磯經紀人莫瑞提(Piper Moretti)5年前進行她的首次加密交易。買家客戶對虛擬貨幣進行大量投資，賣家不願接受加密貨幣，買方因此將虛擬貨幣換成現金進行交易。

她指出，部分貸方願意提供由加密貨幣支持的短期貸款，但多數人不願將加密貨幣視為貸款抵押品，希望在批准貸款之前將貨幣兌換成現金，再進行交易，這種新財富形式並不穩定。然而，隨著貸方接受將虛擬貨幣作為借款人資產的一部分，加密貨幣房屋交易會更容易。對虛擬貨幣態度已從投機者利基市場，轉為更普遍接受。

虛擬貨幣 投資 貸款

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