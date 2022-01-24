我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

「川普擬派軍隊扣留投票機」 眾院約談巴維理稱獲證據

去年12月灣區房屋上市量 創歷史新低

編譯組／灣區23日電
去年12月灣區各地待售屋數量達到歷史新低點。(Getty Images)
去年12月灣區各地待售屋數量達到歷史新低點。(Getty Images)

Zillow網站資訊顯示，去年12月灣區各地待售屋數量達到歷史新低點。舊金山縣與東灣比去年同期跌落了22%，南灣更跌落了32%。最近數周，總人口數高達270萬的聖他克拉拉縣與聖馬刁縣只出現約700棟待售屋，總數不到去年同期一半。東灣待售屋供應同樣短缺。

東灣房地產商公會代表史達克(David Srark)表示，對灣區房地產業者，這是一個寒冷的冬天。

灣區經濟發達，吸引各地民眾遷入定居，然而過去數十年來，灣區房地產業新屋營建量，遠遠趕不上遷入人口數量，造成灣區待售房屋庫存量不足，情況嚴重。由於庫存不足，待售屋房價持續飆高，買家競標激烈，許多民眾不得放棄購屋念頭。

根據分析，有意售屋者遲疑選擇這個時候售出房屋主因包括新冠疫情，或者仍在等待觀望市場出現更高價格。去年12月間，灣區九縣的中間房價為120萬元，比起一年前飆高13%。

根據加州房地產公會，一般房地產銷售情況下，市場上有三個月庫存期的待售屋準備銷售，如此買家將有足夠選擇時間，售屋者也有充裕時間考慮，然而灣區去年12月間的待售屋庫存量竟不到一個月。

聖荷西去年12月只有106棟待售屋，比去年同時跌落了60%。屋崙去年12月的待售屋數量也跌落了50%，房地產市場只有103棟待售屋。佛利蒙只有12棟待售屋。許多南灣城市更出現單位數待售屋，蒙洛公園市九棟、庫比蒂諾六棟、金寶市一棟。中半島的柏林甘市四棟，而聖馬刁市去年12月只出現4棟待售屋。

東灣的拉莫琳達(Lamorinda)地區去年12月只出現9棟待售屋，不到去年同期四分之一。康曲柯斯達縣包括核桃溪市(Walnut Creek)、康柯德(Concord)等地待售屋量不到一年前一半。房地產商朗柯(Michelle Ronco)說：「對房地產市場而言，情況非常黯淡。」

Zillow房地產網站分析，灣區待售屋短缺與全國目前情況類似。美國房地產待售屋庫存量過去兩年跌落40%，結果造成房價上揚。目前美國全國中間房價為32萬元。Zillow分析家塔克(Jeff Tucker)說，希望買方盡快將目前庫存的房屋購買下來，清除庫存房屋。

根據Aculist房地產資訊，一般年底假期期間，房屋銷售都會降溫，可是去年冬天情況特別戲劇化，許多灣區城市幾乎沒有什麼購屋選擇。

東灣布利桑頓(Pleasanton)房地產商韓德(Tina Hand)說，在目前情況下，許多人都會搶購市面上僅存的一些待售屋，買方的選擇機會少之又少。

灣區房地產業新屋營建量，遠遠趕不上遷入人口數量，造成灣區待售房屋庫存量不足。(本...
灣區房地產業新屋營建量，遠遠趕不上遷入人口數量，造成灣區待售房屋庫存量不足。(本報檔案照)

房地產 灣區 房價

上一則

春節返鄉潮遇上變異病毒加劇 徐佳青辦介紹防疫規定

下一則

台灣華語文學習中心 英中對照專頁正式上線

延伸閱讀

時速90哩強風壓斷電線 灣區太平洋瓦電3萬用戶斷電

時速90哩強風壓斷電線 灣區太平洋瓦電3萬用戶斷電

憂Omicron病例飆 參加獨立學習課程 灣區愈來愈多

憂Omicron病例飆 參加獨立學習課程 灣區愈來愈多
灣區飯店業復甦熱潮 南灣最強勁

灣區飯店業復甦熱潮 南灣最強勁
STEM人才全美最佳就業市場 灣區未進前五

STEM人才全美最佳就業市場 灣區未進前五
灣區連鎖快餐店 「疫外」蓬勃發展

灣區連鎖快餐店 「疫外」蓬勃發展

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人