去年12月灣區房屋上市量 創歷史新低

去年12月灣區各地待售屋數量達到歷史新低點。(Getty Images)

Zillow網站資訊顯示，去年12月灣區 各地待售屋數量達到歷史新低點。舊金山縣與東灣比去年同期跌落了22%，南灣更跌落了32%。最近數周，總人口數高達270萬的聖他克拉拉縣與聖馬刁縣只出現約700棟待售屋，總數不到去年同期一半。東灣待售屋供應同樣短缺。

東灣房地產 商公會代表史達克(David Srark)表示，對灣區房地產業者，這是一個寒冷的冬天。

灣區經濟發達，吸引各地民眾遷入定居，然而過去數十年來，灣區房地產業新屋營建量，遠遠趕不上遷入人口數量，造成灣區待售房屋庫存量不足，情況嚴重。由於庫存不足，待售屋房價 持續飆高，買家競標激烈，許多民眾不得放棄購屋念頭。

根據分析，有意售屋者遲疑選擇這個時候售出房屋主因包括新冠疫情，或者仍在等待觀望市場出現更高價格。去年12月間，灣區九縣的中間房價為120萬元，比起一年前飆高13%。

根據加州房地產公會，一般房地產銷售情況下，市場上有三個月庫存期的待售屋準備銷售，如此買家將有足夠選擇時間，售屋者也有充裕時間考慮，然而灣區去年12月間的待售屋庫存量竟不到一個月。

聖荷西去年12月只有106棟待售屋，比去年同時跌落了60%。屋崙去年12月的待售屋數量也跌落了50%，房地產市場只有103棟待售屋。佛利蒙只有12棟待售屋。許多南灣城市更出現單位數待售屋，蒙洛公園市九棟、庫比蒂諾六棟、金寶市一棟。中半島的柏林甘市四棟，而聖馬刁市去年12月只出現4棟待售屋。

東灣的拉莫琳達(Lamorinda)地區去年12月只出現9棟待售屋，不到去年同期四分之一。康曲柯斯達縣包括核桃溪市(Walnut Creek)、康柯德(Concord)等地待售屋量不到一年前一半。房地產商朗柯(Michelle Ronco)說：「對房地產市場而言，情況非常黯淡。」

Zillow房地產網站分析，灣區待售屋短缺與全國目前情況類似。美國房地產待售屋庫存量過去兩年跌落40%，結果造成房價上揚。目前美國全國中間房價為32萬元。Zillow分析家塔克(Jeff Tucker)說，希望買方盡快將目前庫存的房屋購買下來，清除庫存房屋。

根據Aculist房地產資訊，一般年底假期期間，房屋銷售都會降溫，可是去年冬天情況特別戲劇化，許多灣區城市幾乎沒有什麼購屋選擇。

東灣布利桑頓(Pleasanton)房地產商韓德(Tina Hand)說，在目前情況下，許多人都會搶購市面上僅存的一些待售屋，買方的選擇機會少之又少。