庫比蒂諾Vallco商場土壤污染 重新開發喊卡

庫比蒂諾Vallco商場土壤被污染，重新開發喊卡。（取自臉書）

重建Vallco Town Center購物中心，將為庫比蒂諾帶來2402套住宅、40萬平方英尺的零售空間和180萬平方英尺的辦公空間；然而該項目的命運掌握在聖他克拉拉縣環境衛生廳手中。在破土動工之前，業主必須清除50英畝土地上幾家幹洗店和一個舊汽車 中心留下的化學品。

來自該地的土壤樣本顯示出幾種污染物的含量升高，包括石油 烴、多氯聯苯、四氯乙烯、農藥和金屬。Vallco的業主上個月向縣環境衛生廳提交了關於污染程度和誰可能受到汙染的最新報告。一旦縣政府簽署了更新的報告，有害物質項目經理表示，物業所有者Sand Hill Property Co.接下來必須提交解決污染問題的相關計畫。由於開發商計畫挖掘7至32英尺的土壤為建造地下停車場，這本身將會大大降低污染物遷移到車庫上方建築的可能性。

除了這個挫折之外，市府律師詹森（Chris Jensen）說，還有一個對該重建項目的批准是否已到期的質疑。2018年，庫比蒂諾市議會根據參議院 第35號法案的條件批准了Vallco Town Center重建項目，並宣布如果該項目到2021年9月21日仍未開工，該批准將會到期。

但是，社區團體Friends of Better Cupertino在2019年提起訴訟，聲稱根據SB35法案，該項目沒有資格獲得批准，該項目便在法庭上陷入了困境。第二年，在市議會試圖取消項目的辦公部分並將該地的住房限製在13.1英畝後，Sand Hill起訴了市政府。

盡管法官兩次都作出了有利於Sand Hill的裁決，更多行政上的延誤隨之而來，包括城市經理的辭職，臨時就任及接任。Sand Hill總經理牟茲（Reed Moulds）認為這是城市的錯。「我們現在的重點是未來，」牟茲說。「隨著新的長期工作人員的加入，我們樂觀地認為2022年將帶來和諧和一致。」

不過，市長蒲仲辰（Darcy Paul）說他仍有顧慮，希望市政府和聖他克拉拉谷地交通局更多關註「交通部分」。「把這麽多人放在那裡，卻不提供相應數量的住房，這一現實的後果確實需要我們關註，」蒲仲辰說，他指的是那些將通勤到該項目計畫的180萬平方英尺辦公空間的員工。「我確實認為，最終會有許多人在當地沒有馬上可找的住處。」