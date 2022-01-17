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拚助弱勢 金山附加住房卻多建在富人區

編譯組／舊金山電
舊金山附加住房單位多建在較富裕社區。(美聯社)
舊金山附加住房單位多建在較富裕社區。(美聯社)

加州對抗住房危機越來越需要所謂微小卻強大的成因：附加住房單位，或稱ADU。傳統ADU通常被稱為姻親房，與現有住房位在同一地點的小型住宅，通常有自用廚房及浴室。ADU也可指稱改建車庫、鍋爐房或公寓樓其他部分使其轉成住房。

ADU支持者認為，其有助於解決加州住房短缺問題，也有助於中低收入屋主、透過租房來增加收入。近年來，加州立法人是通過多項目標在讓ADU更容易建造的法律，其中包括一項於2020年使獨棟住宅單位合法化的法律。舊金山也發布許多支持ADU法律。

金山8年僅增622件 難解決住房短缺

不過，儘管有這些政策，舊金山市自2014年以來僅建造622個ADU，數量不到舊金山住房總供應量的0.2%。「紀事報」分析發現，這些附加住房單位不成比例地建造在較富裕社區。

「紀事報」從舊金山建築物檢查部門取得自2014年以來、完成所有允許ADU建造許可的資料，當時舊金山市首次開始制定ADU相關立法。數據顯示，大部分ADU都建造在城市北部與中部的社區。舊金山Haight-Ashbury社區的ADU建造率，相對於其他可用住房量為最高，自2014年以來，其已成功完成50個ADU。根據建造許可資料，包括海崖區(Seacliff)與日本城(Japantown)在內的七個社區，完成的ADU單位為零。

總體來看，較富有社區(收入較高社區)比不富裕的社區建造了更多的ADU。相關研究分析結果與密西根大學研究人員先前研究相符，指出舊金山低收入社區申請建造新設ADU許可相當少，實際獲得ADU許可則更少。

柏克萊加大「特納住房創新中心」 (Terner Center for Housing Innovation)政策主任賈西亞(David Garcia)指出，ADU多建造在加州各地較富裕社區的情況，不僅是在舊金山。這些富裕社區傳統上是以住房為主，實際有其正面意義。然而，在舊金山低收入社區建造如此少的ADU，形成一個問題，他將其歸因於中低收入屋主缺少現金或股票、用以支付通常昂貴建設與設計成本。

賈西亞指出，特納中心與其他政策專家致力於尋找解決ADU貧富差距的可能解決方案，例如貸款與其他融資激勵措施。政治人物也為此努力，例如加州眾議員丁右立(Phil Ting)近來提出一項法案、創設州立基金(state fund)，中低收入家庭可藉此建造ADU。

低收入 舊金山 加州

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