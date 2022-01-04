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東灣房產2022特別搶手 比開價多20萬成常態

編譯組／灣區3日電
灣區2022年房市預測，專家認為，房市仍是賣方市場、市場季節性消失、利率受到關注、租金可能會漲、空間為必須。(Getty Images)
灣區2022年房市預測，專家認為，房市仍是賣方市場、市場季節性消失、利率受到關注、租金可能會漲、空間為必須。(Getty Images)

當疫情襲擊灣區時，許多人預測房市會陷入困境，儘管禁止開放房屋參觀與居家避疫，放緩步伐，但卻迅速回升，導因低房屋庫存與大量買家重新思考生活空間，加速推動競爭。此景持續至2021年，郊區市場仍為王，供不應求，至少在灣區，許多居民尚未返回辦公室。灣區2022年房市預測為何？專家認為：仍是賣方市場、市場季節性消失、利率受到關注、租金可能會漲、空間為必須。

多數房地產經紀人皆同意，2022年仍可能是灣區賣方市場。即使利率預測會上升，房屋需求仍將大於庫存，尤其是獨棟住宅。舊金山房地產經紀人比林斯(Aaron Bellings)表示，大部分需求來自已於2021年開始找房、但尚未找到的買家。他認為，春天將再次變得瘋狂，目前已有部分買家爭先恐後地進入市場，但無房可買。

東灣房地產經紀人賈維斯(Khrista Jarvis)表示，東灣市場買家沮喪，常有多個出價與競標，比售價要求價格多支付20萬元是常態，必須非常有競爭力，拿到房子前需多次報價。他指出，東灣對許多來自舊金山的買家來說特別搶手，因為許多人仍在尋找可獲得更多空間之處。

以往房市在冬天通常是淡季，春天才會重新復甦。但賈維斯說，今年本以為假期可休息，但事實並非如此，一整年都非常忙碌。比林斯認為，儘管仍存在些許季節性，但不像其他市場那樣存在，沒有所謂淡季，實際取決於民眾是否實際查看與競標市場上房屋。

大家都在關注利率，了解利率上升只是時間問題。Redfin首席經濟學家菲爾委瑟(Daryl Fairweather)表示，若想在出售房屋處在主導地位，迅速行動是明智之舉。2022年下半年，若利率上升，將抑制需求，使得出售房屋變得困難。不過，即使利率攀升至4%，仍處於歷史低位，尤其對灣區這樣擁有如此多財富的地區。他分析，其他地區房市會明顯放緩，但舊金山不同，房屋需求仍在。

租金可能會上漲。Zumper數據人員安卓斯(Jeff Andrews)表示，通膨最終可能推高租金，基本面都指向租金再次上漲。他預估，自2020年初以來的租賃市場季節性波動，將於今年恢復。

空間對大部分民眾來說相當重要。房地產經紀人狄金森(Josh Dickinson)表示，有越來越多賣家發揮創意升級戶外空間，因為需求大。由於疫情存在不確定性，未來似乎仍有很長路要走。

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