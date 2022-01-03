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400戶公寓建案 金山西區掀房市大戰

編譯組／灣區電
建商提案在舊金山日落區建造高樓公寓，與西區低矮建築氛圍明顯不同。圖為日落區景點彩繪階梯。(美聯社)
建商提案在舊金山日落區建造高樓公寓，與西區低矮建築氛圍明顯不同。圖為日落區景點彩繪階梯。(美聯社)

自「斯洛特花園中心」(Sloat Garden Center)業主2年前首次與舊金山市規劃人員，討論有關住宅物業再開發建案以來，原本是8層樓，目前已增高至12層樓。從最初的213個單位公寓單位增至283個單位，現已再發展至400個。本月稍早，「2700 Sloat Holdings LLC」公司已於2020年以購進3萬平方英尺土地，並提交一份初步計畫申請，成為舊金山西區迄今最高最密集的住房開發項目。

開發商計畫行使舊金山「Home-SF」立法，允許建商增加額外2層樓以換取同意建造30%可負擔房屋。代表著這座擁有400個單位的待售公寓大樓，將有120間公寓以低於市價的房價出售。

兩周前的社區線上會議中，居民抨擊這項提案與日落區西區的低矮建築氛圍嚴重不符。代表該日落社區的舊金山市議員馬兆明(Gordon Mar)表示，明顯可見的是，建案高度與容量成為居民主要考量。

這項位在舊金山西區日落區建案提出之際，正值舊金山房市大戰的新開端。斯洛特花園建案場地的對面地址是2550 Irving St.，由「Tenderloin Neighborhood Development Corp.」提案建造90間可負擔住房單位。居民們近來提出訴訟，試圖關閉一棟七層樓低收入綜合大樓，而以建造一棟五層半樓層建築替代。

斯洛特花園中心計畫發言人戴維斯(Evette Davis)表示，這個建案與附近其他社區建築不同，比鄰近獨棟住宅高出許多。建商了解計畫可能有變，正開始與社區進行討論可行性。項目將擁有9000平方英尺的零售商店、採用交叉層壓木材建造，此為預製實心工程木板，重量輕且堅固，比混凝土或鋼筋更便宜更可持久。

不過，因為建案將有56個停車位，可能成為鄰居痛點。戴維斯認為，規畫人員對停車的看法，與一般人需求之間存在緊張關係，民眾不喜歡居住環境是交通樞紐之地。

馬兆明表示，日落區屋主已不再是「鄰避主義」（NIMBY，not in my backyard，意指反對在所居住社區建立新住房）。他成為市議員之後所提出的日落區八項多住戶(multi-family)提案中，有六項計畫已在僅有些許異議情況下，順利通過審批。有關日落區是鄰避主義的說法，部分的確曾於過去發生，但時至今日，若開發商透過良好溝通過程，與鄰居們進行有意義的接觸討論，就可能獲得支持。

他指出，這些建案單位將是出售而非出租，將吸引一些現存日落區居民。期望可吸引那些可能準備出售獨棟住宅的社區較年長屋主，為年輕家庭創造更多買房機會。

舊金山 低收入 零售商

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