舊金山2022大興土木 金銀島等多項建案加速進行

舊金山2022年有一系列大型住房建案。(圖取自舊金山市府官方臉書)

舊金山 2022年將推出一系列大型住房建案。例如金銀島(Treasure Island)、Mission Rock、Pier 70、Power Station等建案將全速前進。街道正進行鋪設、人行道搭建中、種植樹木、安裝路燈，建築物正在地面上萌芽。

住房新建案建設興盛情況，在金銀島最為明顯。經過20年的規劃，第一批居民將於2022年搬進主島與附近Yerba Buena島。金銀島Swords to Plowshares與華協中心將於今年稍晚，推出擁有104個單位的Maceo May公寓，安置部分先前無家可歸退伍軍人。在Yerba Buena島，建商「Wilson Meany」將開設「The Bristol」建案，共有6層樓高、124個公寓單位，可俯瞰Clipper Cove與海灣大橋東側。

不過，只有在島上前兩棟建築開放後，才能在這座400英畝島嶼上建造一個擁有8000單位新社區。金銀島可能將於2022年見到多達985個單位建案開工，包括擁有20層樓公寓的Tidal House建案。金銀島主要開發商「Wilson Meany」合夥人米尼(Chris Meany)透露，一個新渡輪碼頭將於1月份開放，可提供居民5分鐘可穿越海灣到渡輪大樓的通勤渡輪，熱烈歡迎居民加入新住宅社區。

舊金山「Mission Rock」建案自AT&T Park、鐵獅門(Tishman Speyer)、舊金山巨人隊穿過Lefty O’Doul橋，正在迅速改造佔地11英畝的地面停車場，成為三棟新建築大樓，其中一棟為住宅大樓、一棟將成為Visa 新公司總部、一棟是生技中心。

前兩棟大樓已於2020年12月動工，包括Visa公司總部與23層樓公寓A樓。緊接著建設的是位在第三街的生命科學大樓。2022年將開始建設第四棟大樓，是由「Studio Gang」設計的255個單位的公寓大樓，以及佔地5英畝的China Basin公園。鐵師門資深管理總雪倫(Carl Shannon)表示，致力同時將公園與第四棟大樓完工日期接近。

總而言之，舊金山大型建案將開始建造約3000個單位，這些項目大多是前產業界或軍事用地，需要以多階段方式與基礎建設進行，包括街道、人行道、公園與公用事業設施。約有1300個單位預計於2022年完工，包括位在901 Mission St.舊金山紀事報新聞室旁的4英畝開發項目約300個公寓單位，以及位在1621 Market St.的350間公寓。

即將破土動工項目包括三個不同公共住宅區的708間可負擔公寓，包括357間在Potrero Hill Annex and Terrace、183間在Hunters View in Hunters Point、168間在Sunnydale。位在Dogpatch海濱前發電站的「Power Station」複合式住宅社區，將於2022年完成安裝公用設施。

舊金山市長布里德市政團隊之住房交付主任Judson True表示，大型建案項目將創造多年來期待的新住房、開放空間與工作機會。還有許多工作需做，但政府所有市府單位會緊密合作，協助未來社區成型。