「疫」外 聖縣今年房價估值5769億 創新高

聖他克拉拉縣15座城市的房價估值。（聖縣估值官辦公室）

2020年初，當第一例新冠病例在美國本土被發現時。聖他克拉拉縣估值官辦公室（Santa Clara County Assessor's Office）開始為房價 暴跌做準備。然而令人意想不到的是，在疫情 仍在蔓延的情況下，南灣民用和商用建築的售價在2021年實現了爆炸式的增長。

根據聖縣估值官辦公室的年度報告顯示，聖縣建築的總體估值在2021年增長了254億元，達到歷史新高的5769億元，較2020年增長超過4.6%。

在史東（Larry Stone）27年的估值官生涯中，他只記得其中一年的房價變化與2021年相似—2010年，大蕭條 復甦之初。

雖然疫情對全美的經濟都有很大的影響，但是對於聖縣的房價似乎並沒有看到任何負面作用。

「最讓我吃驚的是，高層辦公樓和民用住房的價格依舊十分堅挺。」史東說，「就好像疫情從未發生一樣。」

建築所有權的變更以及新建築成為房價上升的主要因素。疫情確實減緩了新建築的增長，較去年減緩21%，其原因包括政府的居家隔離令以及建築工人的短缺等。

但商業建築卻在疫情開始的幾個月後便迅速復甦。山景城擁有四項大型建築工程，包括Google子公司的一處資產。

山景城和桑尼維爾房產增速最高，分別達到8.06%以及5.02%。聖荷西市的房價增速也有4.28%。

「我預測聖縣的房價估值可能會增長到目前水平的三倍，甚至四倍。」史東說。