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南太浩湖房產 今年最受美國買家青睞

編譯組／灣區綜合電
南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Images）
南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Images）

根據房地產網站Zillow的統計，南太浩湖（South Lake Tahoe）是2021年最受美國買家青睞的地區。

南太浩湖長久以來一直是灣區居民喜愛的度假勝地。人們無需開太久的車，就可以到這個內陸地區滑雪，或享受它著名的湛藍湖水。分析發現，南太浩湖上市房屋的瀏覽次數今年在Zillow網站上最高，平均每筆上市物業的瀏覽量都接近5500次。

Zillow分析師表示，儘管許多人只看不買，但付諸行動購屋的人也不少。

分析師潘多頓（Amanda Pendleton）說：「我們認為，人們在搜尋時，並不光只是在做夢。他們真的做出了購買行動，這正是南太浩湖房屋升值的原因。」

Zillow以每筆上市物業的點閱次數、房屋庫存量、近年房價升值幅度等標準來決定每個城市受歡迎的程度。

儘管太浩湖地區有很高的野火風險，但住房建設仍繼續進行。舊金山紀事報（Chronicle）的房地產分析數據顯示，自2010年到2020年，太浩湖地區興建了將近1500個新住房單位，大部分位於南太浩湖。

潘多頓指出，南太浩湖房價過去一年上漲了38%，是全美房價增幅的兩倍。根據Zillow的計算，南太浩湖目前的平均房價為69萬2792元。潘多頓稱，這是人們實際嘗試購屋，而不只是瀏覽的證明。

潘多頓說：「如果看到這種極端的升值，就表示這個市場的每筆上市物業都有多個競標者，因而炒高了房價。」

Zillow 2021年最受美國買家青睞的地區第二名和第三名分別是南加州的卡拉巴薩斯（Calabasas）和馬里布（Malibu）。

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