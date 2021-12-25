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灣區郵區今年房價最大漲幅 高達38%

編譯組／灣區24日電
灣區2021年房價增長最快與最慢的郵區出爐。（美聯社）
灣區2021年房價增長最快與最慢的郵區出爐。（美聯社）

許多灣區居民在疫情早期從大都市搬去了郊區更寬敞的住房，現在即使舊金山、屋崙和聖荷西的租金價格繼續緩慢回升，市區外的房市仍然紅火。

根據房地產列表網站Zillow的數據，從2020年12月到2021年11月，郊區和農村地區郵區的房屋價值跳躍最大，而在包括許多舊金山郵區的城市中心，變化最小。

漲幅最大的郵區約為38%，是蘇諾瑪縣海岸的小型偏遠社區Sea Ranch，擁有獨特的建築和幾十條小路。排在第二位的是另一個海濱城市波利納斯，它位於馬連縣舊金山以北30哩處。第三個海濱社區，位於康曲柯士達縣的貝索島，其房屋價值增幅為27%，位居第三。

Zillow公司的數據發言人克雷默（Matt Kreamer）說：「在過去的兩年哩，隨著越來越多的人離開辦公室，我們看到郊區的房屋價值比城市地區上升得更快。」

康曲柯士達縣在增長最快的20個郵區中出現10次，阿拉米達縣出現六次。郊區的城鎮有很強的代表性：聖拉蒙、布利桑頓、利佛摩、卡斯楚谷和布倫塢都出現在名單上。克雷默說，東灣的增長尤其迅速，只是因為該地區的房屋更容易負擔。

他說，東灣的價格盡管價格上升得更快，但比舊金山低，買家可以花同樣價錢得到更大的房子和戶外空間，這兩樣東西在疫情期間變得更加令人嚮往。但距離仍然足夠近，可以每周往返辦公室幾次，並且利用得到舊金山的設施。

在南灣，許多在過去一年中增長最快的郵區都在聖荷西，六個郵區的房屋價值都上升了至少20%。排名墊底的是聖他克拉拉縣的La Honda，房屋價值下降了6%。位於聖荷西市中心的95113郵區的房屋價值價格下降了1%。

底部十個郵區中有六個在舊金山，其中94108只增長了0.3%，包括聯合廣場和諾布山和唐人街的部分地區。雖然舊金山的房屋價值增長是全國最慢的之一，但也比一般情況下快得多，只是沒有郊區那麽快。克雷默說，「灣區的房價是全國最高的，所以在那裡生活更難負擔。有能力購買的人越少，需求就越少，這就抑制了房屋價值的增長」。

舊金山 聖荷西 疫情

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