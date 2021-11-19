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全國房地產經紀人協會：全美第3季房價 金山灣區仍最貴

編譯組／舊金山灣區電
全國房地產經紀人協會報告指出，灣區仍是全美房價最貴地區。(Getty Images)
全國房地產經紀人協會報告指出，灣區仍是全美房價最貴地區。(Getty Images)

「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)追蹤全美183個房市第三季度房價，發現幾乎所有地區(99%)獨棟房屋中位價皆上漲、其中有78%市場出現兩位數幅度漲價。

不過，根據協會10日發布報告，第三季度房價上漲情況，比今年稍早略有放緩。第三季度房屋中位價比去年同期上漲16%至36萬3700元，稍低於第二季度的22.9%漲幅。協會首席經濟學家Lawrence Yun表示，房價正持續上漲，但第三季度上漲速度稍有放緩。

由於預期貸款利率可能上升、買房者強烈需求與房屋庫存歷史新低，皆有助於推動所有地區房價上漲。Lawrence Yun認為，明年初可望有更多房屋上市，增加市場庫存加上較高房貸利率，房價上漲速度可能將顯著減低。

第三季度出現兩位數價格上漲的城市，少於第二季度。第二季度有94%房市有兩位數價格上漲。加州多個大都會地區與美西城市，則是全美房屋中位價最高的地區。

包括北加州灣區聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉的房地產市場，是全美房價最昂貴的地區、房屋中位價達165萬元。舊金山、屋崙、海沃地區房屋中位價為135萬元。南加州安納罕(Anaheim)、聖塔安那(Santa Ana)、爾灣(Irvine)房屋中位價為110萬元；夏威夷檀香山為104萬7800元、洛杉磯、長灘、格蘭岱(Glendale)為86萬900元。

幾乎全美各地房價都在上漲中，對購屋者是一大挑戰。根據協會報告，獨棟房屋的典型價格比去年上漲5萬300元；第三季度的屋主每月支付貸款額也有所增加，即使貸款利率相對較低。若以20%頭期款、30年固定利率貸款來看，獨棟房屋每月平均貸款額，比一年前增加156元至1214元。

全美最平價房市位在中西部，包括伊利諾州Decatur、Peoria、Springfield、Rock Island、愛荷華州Davenport、Waterloo、Cedar Falls、俄亥俄州Youngstown。Lawrence Yun指出，對許多潛在房屋買家來說，2021年第三季度、甚至全年度的房屋可負擔能力下降。

房價 貸款 利率

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