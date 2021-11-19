舊金山灣區房市出現「甜甜圈效應」北灣、東灣遠郊社區 房價增速較10年前更快 但舊金山增勢疲軟

灣區「房源少，買房熱」，買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子。（記者李怡/攝影）

根據最新的舊金山 灣區房地產數據，灣區的房價 幾十年來，一直呈現穩定上漲的趨勢，尤其自疫情 以來，上漲速度加快，但是各地區和區域上漲的情形並不是平均分佈。

●疫情影響 生活方式改變

因為疫情的影響，人們生活方式改變，如遠程工作增加，以及加州放寬政策，允許在獨立房土地上建多單元住宅的刺激（SB09、SB10法案），舊金山灣區與其他大都市一樣，人口從密集擁擠的都市區和市中心，開始遷移到寬闊的郊區環境，這就是所謂的「甜甜圈效應」，周邊情勢增長，而中心地帶則漸顯薄弱。

自從疫情爆發以來，人們就開始由城市商業中心向周邊郊區及遠郊城市流動，因為可以避疫，有更大的居住和活動空間，不那麼擁擠。所以北灣和東灣遠郊的許多社區，房屋價值的增長速度比十年前更快更猛，但舊金山情況正好相反，房價增勢疲軟。

舊金山房屋市場，雖然漲速放慢，但房價仍是居高不下。（記者李怡/攝影）

●金山社區 上漲速度最小

舊金山大多數社區的房價，在2010年代初期增長最快，其次是疫情大流行之前。但大流行期間增速緩慢，甚至出現負增長。根據房產經紀人Jessica葉表示，疫情期間舊金山市區內的公寓房銷售出現周期變長、成交難等情形，為此個別地產商採取一些例如免除HOA費用等變相降價措施。

根據地產銷售平台Zillow對「成長曲線下面積」(the area under the curve, AUC)統計分析顯示，疫情前期到現在，房屋價格上漲速度最小的社區主要在舊金山。

「成長曲線下面積」是一種計算加速成長的方法，面積愈大者，加速成長愈慢。因為面積愈大，最可能的情況下是許多地區房價出現於早期，而非最近快速增長。面積愈小者，加速成長愈快。

根據「成長曲線下面積」的分析對比，過去十年中，房價增長最慢的20個社區中，有16個在舊金山。Zillow在對舊金山灣區536個社區的房屋價值數據分析中得出，舊金山華埠的AUC為0.93，在過去十年中的增速最小，儘管其房屋價值增長了近50%，但是所有的增長都集中在了過去十年的最早幾年。自2017年以來，該社區的房價實際上已經在下降。

●列治文村 房價增長最快

而相對與舊金山的高密度社區，密度較低的東灣社區，在疫情大流行期間，房屋價格的增長速度很快，像康曲柯斯達縣（Contra Costa County）、阿拉米達縣（Alameda County）和北灣的馬連縣（Marin County）等地區。

房屋價格增長最快的區域是列治文市（Richmond）的列治文村（Metro Richmore Village），AUC為0.24。因為該社區在過去十年的前半段，房價出現下跌，隨後從2018年開始，房價急劇上漲。該社區十年的房價增長中，有超過40%是發生在過去的一年內，即2020年9月到2021年9月。

●房源太少 買家看房大熱

從Zillow數據分析，再看回舊金山大灣區的房市現狀，房產經紀人陳浚濠（Eric Chen）表示，目前灣區地產的現狀是「房源供給少，買家看房熱」。再加上SB09、SB10法案政策的刺激，在本應是地產淡季的冬季，其他州地產可能會出現些許降溫跡象，但是預計加州不會，舊金山更不會。

為提供更多的住房，和阻止人們搬離加州，SB09、SB10法案應運而生。這兩項法案允許業主將單個家庭地塊分割為兩個地塊，每個地塊上最多放置兩個單元，從而在當前僅限於單個家庭房屋的某些房產上，創造最多四個住房單元的潛力，並放寛環境條件要求。根據新法案，加州各市縣將被要求批准符合規定規模和設計標準的開發方案。使房產一變二，二變四，一塊地有建造四棟房子的潛力。

陳浚濠（Eric Chen）說，只在去年疫情前期有一段房價黃金窗口期，之後就是一路在漲，今年年初的2至5月份，房價漲勢的更是瘋狂。買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子；今年7-8月份，準備進入房地產市場的買家們，普遍出現了「恐高」心理，即是房價嚴重超過了自己的承受點，擔心自己高價入市後，房價會下跌。但觀望一段時間之後，房屋的價格還是很高，又隨即入市。因此這個冬季房價未出現下跌的跡象。只是交易周期由之前的一周，變為兩周之內。

Jessica葉與陳浚濠（Eric Chen）給出的建議是，目前灣區的地產現狀仍是賣家市場，常常是多個買家競爭的局面，但不論是買方還是賣方都應周全計畫和考量，不應帶著主觀的情緒去面對客觀的市場。他們建議，買方不要過於嘗試和追求低價買入，不現實，而應先專注在房屋使用的訴求上。陳浚濠（Eric Chen）說，除了投資考量以外，家還是承載愛的地方。雖然現在賣房是個好時機，但是賣之前要想好賣了之後怎麼再買，也是關鍵。