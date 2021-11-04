灣區缺乏「中間住房」 住屋成本高昂

灣區目前房屋不少為獨立屋，缺少中間住房。（記者劉先進/ 攝影）

非營利機構SPUR舉行「缺失的中間住房：一個住房生產的生態系統」論壇（Missing-Middle Housing: An Ecosystem of Housing Production）。與會者表示，可以透過提高房屋密度、同一塊地建造多個單位住宅，來稀釋灣區 高昂的土地成本，以增加住房供應。

中間住房不同於獨立屋，是具有多個單元、多出口的複式屋，位於一個可步行的社區。

建築設計公司Urban Field Studio的建築師Jane Lin表示，當所在團隊為城市做項目顧問、公眾宣傳，進行調查時，不少民眾有一種恐懼，擔心加大社區住房供應，將增加獨立屋地塊密度，停車成、隱私 都成為問題，「人們擔心，如果鄰居靠近自己的地界線（property line），會發生什麼？是否有噪音、窗戶之間的視覺效果如何、是否影響開放空間中的日照。在設計中真正注意到這些東西，真的有很長的路要走。」

非營利機構SPUR舉辦研討會，討論灣區中間住房的缺失。（視頻截圖）

她說，在社區中分區很簡單，但要設計建築物，讓周邊鄰居溫和地接受。總體上，更多的密度，可以設計很好的建築。有很多例子表明，在社區新添加的建築，看起來非常糟糕，讓人住在旁邊覺得難受。很多建築師專門幫助獨立屋業主真正增加更多的單位，這是行業美妙的創意部分。

Jane Lin表示，很多發展商在做連排屋（townhouse），但城市中卻很少有較小規模的多戶住宅，比如共墻的四戶住宅或六戶住宅，部分原因是經濟因素使大型多戶住宅樓更容易建造。「我們的部分工作是確認在分區規畫中，類似建築的缺失，並幫助增加一點。以便讓連排屋以這種方式設計，增加住房供應。」

有多少可負擔的住房會來自於缺失的中間住宅？萊斯大學金德城市研究學院院長富爾頓（Bill Fulton）表示，對於很多今天看到可負擔住房問題的人來說，他們的挫折感是，要花很長時間建造大量不同類型的住房，才能真正開始解決供應問題。因此，加州 的很多人都試圖以非此即彼的方式回答此問題，要麼應該建房提供更多的供應，要麼房屋應該有更多的可負擔性。「我認為這不是一個非此即彼的問題，你需要兩者兼顧。需要一些專門的可負擔單位，以創造更多的可負擔性，但也需要更多的住房供應，特別是小型或中等單位，以創造和維持各種不同的住房價格。」

快速打造加建房（ADU）的初創公司Abodu城市總監弗萊曼（Annie Fryman）說，關鍵問題在於，是透過市場還是公共補貼創造房屋的可負擔能力。關於缺失的中間房屋的建築框架，可以實現一個完美的融合。既可以在一塊土地上擁有最高的合理密度，又同時仍然有非常便宜的建築方法。要真正的專注於使建築成本轉化為住房成本，即土地成本，特別是在像灣區這樣的地區，土地將是非常昂貴的，「你可以通過建設幾個單位，稀釋土地的高成本，同時仍然堅持使用廉價的材料、廉價的勞動力和不復雜的工程，比如那些一層到四層、甚至五層的建築。當你可以有許多住房單位分享昂貴的土地成本時，就可以用非常便宜的建築方法建造。這才是符合邏輯、解決可分擔問題的方法。」